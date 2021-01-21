Решение ЕСПЧ по событиям на Майдане: какова роль Татарова в нарушении прав активистов
Европейский суд по правам человека дал оценку тому, что правоохранительная система и государство в целом во время Майдана использовали насилие и убийство, чтобы запугать протестующих. В частности, это решение направлено к ответственности Олега Татарова, который в то время возглавлял главное управление МВД.
Часто представители украинской власти времен Майдана заявляют, что действовали по закону и "защищали Конституцию", а именно протестующие совершали преступления. Об этом рассказал экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире 24 каналу.
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По его словам, во время Революции Достоинства в Украине не обеспечивали надлежащее расследование дел. Горбатюк отметил, что тогда или вообще не регистрировали производства, либо не раскрывали преступления.
Это как раз ответственность следственных органов и их руководства, в частности Олега Татарова,
– подчеркнул он.
Как отметил Горбатюк, вместо того, чтобы заниматься качеством расследования и реагировать на нарушения следственных органов, Татаров бездоказательно переводил вину на протестующих. В частности, он не реагировал на преступления, которые ЕСПЧ теперь четко зафиксировал своим решением.
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Экс-начальник управления спецрасследований ГПУ рассказал, что решение ЕСПЧ также показывает, насколько некачественным является украинское правосудие.
"До сих пор в большинстве дел, по которым были направлены обвинительные акты, нет приговоров и неизвестно, когда они будут. В то же время ЕСПЧ за это время уже смог рассмотреть и вынести решение", – отметил он.
Горбатюк также заявил, что в первую очередь украинские суды должны основывать свои решения на доказательствах, собранных украинскими следственными органами и работниками прокуратуры.
Не было должного расследования дел
По мнению экс-начальника управления спецрасследований ГПУ, в январе-феврале 2014 года тогдашняя власть в Украине абсолютно не обеспечивала расследования дел.
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Однако в последующие годы, несмотря на объявление на всех уровнях важности этого вопроса, не создавали условия для достижения максимального результата. Как рассказал Горбатюк, в течение 7 лет вынесли лишь около 50 приговоров.
Что известно о решении ЕСПЧ: коротко
- Европейский суд по правам человека 21 января 2021 года признал, что во время протестов на Майдане украинская власть своими действиями нарушала права людей. Говорится о жестоком разгоне протестующих в Киеве и других украинских городах в 2014-2015 годах.
- Суд принял решение сразу по 5 делам.
- Согласно решению ЕСПЧ, украинская власть применяла жестокое отношение к людям абсолютно сознательно. Также Украина является ответственной за гибель не менее 1 человека – Юрия Вербицкого.
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