Европейский суд по правам человека дал оценку тому, что правоохранительная система и государство в целом во время Майдана использовали насилие и убийство, чтобы запугать протестующих. В частности, это решение направлено к ответственности Олега Татарова, который в то время возглавлял главное управление МВД.

Часто представители украинской власти времен Майдана заявляют, что действовали по закону и "защищали Конституцию", а именно протестующие совершали преступления. Об этом рассказал экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире 24 каналу.

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По его словам, во время Революции Достоинства в Украине не обеспечивали надлежащее расследование дел. Горбатюк отметил, что тогда или вообще не регистрировали производства, либо не раскрывали преступления.

Это как раз ответственность следственных органов и их руководства, в частности Олега Татарова,

– подчеркнул он.

Как отметил Горбатюк, вместо того, чтобы заниматься качеством расследования и реагировать на нарушения следственных органов, Татаров бездоказательно переводил вину на протестующих. В частности, он не реагировал на преступления, которые ЕСПЧ теперь четко зафиксировал своим решением.

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Экс-начальник управления спецрасследований ГПУ рассказал, что решение ЕСПЧ также показывает, насколько некачественным является украинское правосудие.

"До сих пор в большинстве дел, по которым были направлены обвинительные акты, нет приговоров и неизвестно, когда они будут. В то же время ЕСПЧ за это время уже смог рассмотреть и вынести решение", – отметил он.

Горбатюк также заявил, что в первую очередь украинские суды должны основывать свои решения на доказательствах, собранных украинскими следственными органами и работниками прокуратуры.

Не было должного расследования дел

По мнению экс-начальника управления спецрасследований ГПУ, в январе-феврале 2014 года тогдашняя власть в Украине абсолютно не обеспечивала расследования дел.

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Однако в последующие годы, несмотря на объявление на всех уровнях важности этого вопроса, не создавали условия для достижения максимального результата. Как рассказал Горбатюк, в течение 7 лет вынесли лишь около 50 приговоров.

Что известно о решении ЕСПЧ: коротко