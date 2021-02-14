Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что на падение рейтинга главы государства Владимира Зеленского повлияли несколько причин.

Говорится прежде всего о антипропаганде в отношении украинской власти и недостаточный уровень развития информационной политики в Украине. Об этом Ермак заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Обратите внимание Почему в Украине поддерживают ОПЗЖ и остальные пророссийские силы: Сенцов объяснил ситуацию

Причины падения рейтинга Зеленского: подробнее о заявлении Ермака

Первая причина – это то, что есть какая-то закономерность, непростые времена. И такую тенденцию можно наблюдать не только в Украине.

Вторая причина – против украинской власти целенаправленно все 2 года работает мощная машина как внутри страны, так и извне. В частности, сегодня поток лжеинформации, критики, практически откровенных оскорблений просто не прекращается.

"Не будем говорить, откуда, кто заказчик – это всем известно, не нужно даже говорить. Здравомыслящие люди, которые смотрят, слушают, возмущены этим потоком", – отметил Ермак.

Третья причина – это низкий уровень информационной политики властей. Люди, по его словам, должны чувствовать улучшение своей жизни. В то же время очень важно, что делает власть для того, чтобы завтра стало жить лучше.

Власть не имеет никакого своего телеканала. Против нее работает совершенно другая система – боты, анонимные Telegram -каналы. Сегодня даже самое большое благое и нейтральное дело можно преподнести иначе. В это вливают огромные деньги,

– подчеркнул глава президентского Офиса.

Ермак добавил, что сегодня причины – именно такие. И ситуация заключается не в том, что президент Зеленский, как писали где-то, "за два года сумел развалить процветающую страну, уничтожить лучшую медицину". Кроме того, по его словам, подливает масла в огонь и пандемия коронавируса.

Интересно Будущий соперник: может ли Дмитрий Разумков перейти дорогу Зеленскому

Главное о падении рейтинга Зеленского

По последним соцопросам, Зеленский и в далее лидирует в президентском рейтинге. За него намерены проголосовать 23,1% украинцев.

Хотя еще в декабря 2020 года таких было 28%, а в декабре 2019-го – 41%. Более того, на последних президентских выборах Зеленский получил поддержку в 73,22%.

В то же время в начале февраля доверяли Владимиру Зеленскому 38% опрошенных , не доверяли – 58%. В январе его доверие составляло 41%.

Вместе с падением рейтинга Зеленского существенно просела и пропрезидентская "Слуга народа". Сейчас она занимает 3 место в рейтинге партий, уступая "Евросолидарности" и ОПЗЖ. За "слуг" намерены проголосовать 15,5% украинцев.

Ранее длительное время "Слуга народа" лидировала и имела поддержку в 21 – 22%. Однако зимой их несколько раз опережала ОПЗЖ.