Спикер парламента Дмитрий Разумков был единственным, кто не поддержал санкции против нардепа Тараса Козака и его пророссийских телеканалов. Скорее всего, это на Разумкова так влияет статус, ведь других объяснений его коллеги найти не могут.

В интервью программе "Перекрестный допрос" нардепка от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что не может объяснить таких действий Разумкова. Однако предположила, что на позицию спикера парламента влияет то, что он внефракционный.

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Кравчук рассказала, что Разумков приходит на все заседания "Слуги народа", но позволяет себе не соглашаться в определенных моментах.

Мы совместно обсуждаем законопроекты, которые вносятся. Да, он чаще позволяет себе собственное мнение, чем другие члены фракции. Очевидно, статус так влияет на человека,

– заверила нардепка.

По словам Кравчук, малое количество доказательств для введения санкций – точно не является причиной для такой позиции в этой ситуации. "Я не думаю, что это причина. Такая аргументация неубедительна", – отметила нардепка.

Обратите внимание! В сети заговорили о возможных президентских амбициях Разумкова. Причиной стало видео, которое тот опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Санкции против телеканалов Медведчука: коротко

Санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели 2 февраля. Соответствующее решение утвердил СНБО по инициативе Владимира Зеленского.

Несмотря на то, что телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne принадлежат Козаку – их также заблокировали на 5 лет. Добавим, что Виктора Медведчука связывают с этими телеканалами.

Введение санкций поддержали все нардепы, кроме спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Стоит отметить, что кроме Разумкова с санкции не голосовал также министр обороны Андрей Таран. Причиной стало его отсутствие – министр находился в рабочей командировке в Индии. Однако Таран позже заверил, что голосовал бы "за".



Коротко о санкциях СНБО / Инфографика 24 канала