Разумков, Кличко, Гройсман: эксперт объяснил, почему они входят в топ украинских политиков
Результаты опроса украинцев свидетельствуют, что Дмитрий Разумков входит в топ политиков, которым больше всего доверяют, Однако это означает, что все общество в восторге от его действий. Виталий Кличко и Владимир Гройсман укрепили свои позиции благодаря активной деятельности в политической сфере.
Баланс доверия к спикеру Разумкову пока отрицательный. Об этом рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, сообщает "РБК-Украина".
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Еще год назад Разумкову доверяли примерно 50% украинцев, не доверяли – 20% опрашиваемых. Баланс составлял +30%. Сейчас Разумкову доверяет лишь 30% населения. Следовательно, баланс составлял -10%.
Что еще сказал Паниотто
- Мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Владимир Гройсман активизировали свои действия на политической арене. Именно это помогло им оказаться в рейтинге политиков, которым доверяют украинцы.
- Кличко активно выступал и фигурировал в публичной плоскости накануне местных выборов 2020 года.
- Гройсман в последнее время активно критикует действующую власть.
- Однако хотя обеим политикам доверяют по 30% украинцев, однако не доверяют все равно в 2 раза больше людей – по 60%. Баланс доверия является отрицательным.
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