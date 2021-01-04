Результаты опроса украинцев свидетельствуют, что Дмитрий Разумков входит в топ политиков, которым больше всего доверяют, Однако это означает, что все общество в восторге от его действий. Виталий Кличко и Владимир Гройсман укрепили свои позиции благодаря активной деятельности в политической сфере.

Баланс доверия к спикеру Разумкову пока отрицательный. Об этом рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, сообщает "РБК-Украина". Актуально Кому из политиков больше всего доверяют украинцы: свежий рейтинг Еще год назад Разумкову доверяли примерно 50% украинцев, не доверяли – 20% опрашиваемых. Баланс составлял +30%. Сейчас Разумкову доверяет лишь 30% населения. Следовательно, баланс составлял -10%. Что еще сказал Паниотто Мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Владимир Гройсман активизировали свои действия на политической арене. Именно это помогло им оказаться в рейтинге политиков, которым доверяют украинцы.

Кличко активно выступал и фигурировал в публичной плоскости накануне местных выборов 2020 года.

Гройсман в последнее время активно критикует действующую власть.

Однако хотя обеим политикам доверяют по 30% украинцев, однако не доверяют все равно в 2 раза больше людей – по 60%. Баланс доверия является отрицательным. Обратите внимание! В декабре 2020 года Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса украинцев. Полученные данные свидетельствовали, что Кличко доверяют 31,8% украинцев, Разумкову – 29,2% опрашиваемых, Гройсману – 25,4%.