Верховная Рада Украины одобрила бюджет на 2021 год, в котором выделили крупную сумму на инфраструктуру. Едва ли не впервые в истории в бюджете предусмотрели 4,5 миллиарда гривен на обновление пассажирских вагонов и развитие железной дороги.

Бюджет всегда будут критиковать, каким бы он ни был. Такое мнение в эфире 24 канала высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Вагоны финансировали остаточным принципом

По его словам, несмотря на то, что в министерстве ожидали больше звездных возможностей, они довольны тем, что есть. Ведь раньше вагоны финансировали остаточным принципом. То есть сначала деньги выделяли:

на инфраструктуру;

текущие расходы;

грузовые перевозки.

Украина осталась единственным европейским государством, в котором не выделяли никаких дотаций из бюджета на поддержку пассажирского блока железнодорожных перевозок.

После 29 лет независимости Украины приняли исторический бюджет, в котором предусмотрено финансирование на 100 новых пассажирских вагонов. Это примерно 5% от имеющегося пассажирского подвижного состава,

- отметил Криклий.

Укрзализныця "не вытягивает"

Министр подтвердил, что Укрзализныця "не вытягивает" самостоятельно покупку новых вагонов. Она демонстрирует отрицательные финансовые результаты из-за коронакризиса и 3,5-месячной остановки пассажирских перевозок. Несмотря на это, по его мнению, 2021 год – будет периодом развития общества.

Деньги на ремонт

Как отметил Криклий, в бюджете выделили деньги на ремонтные работы, в частности в Черкассах. В случае обновления в городе конкретного участка, можно будет обеспечить движение скоростного поезда.

Напомним! Верховная Рада 15 декабря приняла Госбюджет на 2021 год до 2 чтения. Поддержали проект 289 нардепов.

Почему так много дотаций на Днепр

Поскольку местные бюджеты не всегда могут профинансировать такие проекты, как строительство метрополитена, как правило, привлекают и национальный бюджет, и международные финансовые организации.

Достаточно много денег выделили на аэропорт в Днепре. Министр добавил, что строительство происходит совместно с частным инвестором: то есть государство строит аэродром, а частный инвестор – полностью аэропорт.



Госбюджет-2021 / инфографика 24 канала