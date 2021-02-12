Министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский отметил, что в Украине постепенно меняется климат. В частности, это происходит по нескольким причинам.

По мнению министра, изменение климата влечет сжигание ископаемых видов топлива, выброс метана от рогатого скота, значительная концентрация углекислого газа и деятельность крупных промышленных предприятий. В то же время этому способствует и вырубка деревьев.

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Абрамовский рассказал, что вопрос относительно вырубки лесов является несколько неоднозначным. Все из-за того, что молодые деревья поглощают углекислый газ быстрее, чем старый лес.

Именно поэтому нужно увеличивать площадь новых насаждений,

– подчеркнул он.

По словам министра, деревья стоит рубить экономно, чтобы площадь молодого леса увеличивалась. Абрамовский заявил, что Украина вырубает примерно 20 миллионов гектаров, а Польша – свыше 40 миллионов, но там такие места сразу засаживают новыми деревьями.

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Министр также считает, что именно с изменением климата связаны пыльные бури, засухи и усиление пожарной опасности.

Обратите внимание! По данным ООН, 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений. Однако в дальнейшем ситуация будет становиться еще сложнее – в 2021 году мир ожидает "катастрофическое" повышение температуры. Подробнее об этом – читайте здесь.