Почему происходит изменение климата в Украине: версия министра
Министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский отметил, что в Украине постепенно меняется климат. В частности, это происходит по нескольким причинам.
Источник:"РБК-Украина"
По мнению министра, изменение климата влечет сжигание ископаемых видов топлива, выброс метана от рогатого скота, значительная концентрация углекислого газа и деятельность крупных промышленных предприятий. В то же время этому способствует и вырубка деревьев.
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Абрамовский рассказал, что вопрос относительно вырубки лесов является несколько неоднозначным. Все из-за того, что молодые деревья поглощают углекислый газ быстрее, чем старый лес.
Именно поэтому нужно увеличивать площадь новых насаждений,
– подчеркнул он.
По словам министра, деревья стоит рубить экономно, чтобы площадь молодого леса увеличивалась. Абрамовский заявил, что Украина вырубает примерно 20 миллионов гектаров, а Польша – свыше 40 миллионов, но там такие места сразу засаживают новыми деревьями.
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Министр также считает, что именно с изменением климата связаны пыльные бури, засухи и усиление пожарной опасности.
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