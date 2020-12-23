Для обращения за компенсацией ФЛП нужно иметь открытый банковский счет и владеть информацией о IBAN. Части – еще нужно сделать соответствующие меры.

Поэтому решили продлить сроки принятия заявок на компенсацию с 21 декабря до 31 декабря. Об этом в эфире 24 каналу рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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Он рассказал, что процедура формирования заявок выплатных ведомостей и финансирования занимает примерно 3 дня. Поэтому те граждане, которые обратятся за компенсацией до 28 декабря, получат соответствующие деньги в 2020 году, а те, кто подаст заявку с 28 по 31 декабря – уже в 2021 году, заметил Музыченко.

В то же время он назвал соответствующий алгоритм для подачи заявок для ФЛП, который предусматривает такие действия

человек обращается с заявкой на портал "Дія";

потом информация, которую подает лицо проходит определенную проверку;

соответствующие списки подают в пенсионный фонд;

пенсионный фонд обобщает выплатные ведомости;

соответствующий фонд формирует заявку министерстсва социальной политики на выплату.

Право на получение выплат

По словам Виталия Музыченко, пока определено, что помощь получают застрахованные лица в отношении которых уплачен единый социальный взнос. Кроме этого, определены четкие коды видов экономической деятельности, которые подлежат собственно возможности получения соответствующих выплат.

Если эти 2 условия выполнены, то гражданин имеет право и возможность оформить соответствующую выплату,

– рассказал заместитель министра социальной политики.

"Если что-то не выполнено или не оплачен единый социальный взнос за 3 квартал текущего года, или видом экономической деятельности является другой вид, чем тот, который определен в постановлении правительства – такой гражданин права на соответствующие выплаты не имеет", – добавил он.

Ошибка во внесении информации

Кроме этого, по его словам, часть людей ошибается во внесении информации, в частности это касается формата счета в банке.

Речь идет о IBAN, который имеет достаточно большое количество цифр и букв, поэтому нужно быть достаточно внимательным при внесении соответствующей информации, сказал Музыченко. По его словам, это делает невозможным зачисление денег на счет конкретного человека.

Обратите внимание! Пенсионный фонд начал выплачивать единовременную материальную помощь ФЛП и наемным работникам. Помощь получили уже более 280 тысяч человек.

Несоответствие КВЭД

Если у ФЛП есть 6 – 10 КВЭД, по которым он осуществляет деятельность, в любом случае есть основной, что может не касаться действия соответствующего постановления и закона, рассказал заместитель главы Минсоцполитики. Однако есть другие виды экономической классификации деятельности – поэтому определили, что помощь будут выплачивать по основному виду деятельности, добавил он.

По словам Музыченко, если человек правильно подавала отчетность в налоговые органы, то он имеет возможность проверить это в электронном кабинете пенсионного фонда.

Для этого достаточно зайти на сайт пенсионного фонда, идентифицироваться там как застрахованное лицо и выяснить соответствующую информацию,

– сказал замминистра.

Также он сообщил, что в пенсионный фонд направили еще 140 миллиона гривен. Также соответствующая численность постоянно растет, добавил Музыченко.

Выплаты для ФЛП: коротко