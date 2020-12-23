Почему продлили сроки компенсации ФЛП: ответ Минсоцполитики
Для обращения за компенсацией ФЛП нужно иметь открытый банковский счет и владеть информацией о IBAN. Части – еще нужно сделать соответствующие меры.
Поэтому решили продлить сроки принятия заявок на компенсацию с 21 декабря до 31 декабря. Об этом в эфире 24 каналу рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
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Он рассказал, что процедура формирования заявок выплатных ведомостей и финансирования занимает примерно 3 дня. Поэтому те граждане, которые обратятся за компенсацией до 28 декабря, получат соответствующие деньги в 2020 году, а те, кто подаст заявку с 28 по 31 декабря – уже в 2021 году, заметил Музыченко.
В то же время он назвал соответствующий алгоритм для подачи заявок для ФЛП, который предусматривает такие действия
- человек обращается с заявкой на портал "Дія";
- потом информация, которую подает лицо проходит определенную проверку;
- соответствующие списки подают в пенсионный фонд;
- пенсионный фонд обобщает выплатные ведомости;
- соответствующий фонд формирует заявку министерстсва социальной политики на выплату.
Право на получение выплат
По словам Виталия Музыченко, пока определено, что помощь получают застрахованные лица в отношении которых уплачен единый социальный взнос. Кроме этого, определены четкие коды видов экономической деятельности, которые подлежат собственно возможности получения соответствующих выплат.
Если эти 2 условия выполнены, то гражданин имеет право и возможность оформить соответствующую выплату,
– рассказал заместитель министра социальной политики.
"Если что-то не выполнено или не оплачен единый социальный взнос за 3 квартал текущего года, или видом экономической деятельности является другой вид, чем тот, который определен в постановлении правительства – такой гражданин права на соответствующие выплаты не имеет", – добавил он.
Ошибка во внесении информации
Кроме этого, по его словам, часть людей ошибается во внесении информации, в частности это касается формата счета в банке.
Речь идет о IBAN, который имеет достаточно большое количество цифр и букв, поэтому нужно быть достаточно внимательным при внесении соответствующей информации, сказал Музыченко. По его словам, это делает невозможным зачисление денег на счет конкретного человека.
Несоответствие КВЭД
Если у ФЛП есть 6 – 10 КВЭД, по которым он осуществляет деятельность, в любом случае есть основной, что может не касаться действия соответствующего постановления и закона, рассказал заместитель главы Минсоцполитики. Однако есть другие виды экономической классификации деятельности – поэтому определили, что помощь будут выплачивать по основному виду деятельности, добавил он.
По словам Музыченко, если человек правильно подавала отчетность в налоговые органы, то он имеет возможность проверить это в электронном кабинете пенсионного фонда.
Для этого достаточно зайти на сайт пенсионного фонда, идентифицироваться там как застрахованное лицо и выяснить соответствующую информацию,
– сказал замминистра.
Также он сообщил, что в пенсионный фонд направили еще 140 миллиона гривен. Также соответствующая численность постоянно растет, добавил Музыченко.
Выплаты для ФЛП: коротко
- Президент Украины подписал закон о помощи бизнесу на карантине – проект уже вступил в силу.
- Предприниматели, чей бизнес пострадал от карантина, могут получить по 8000 гривен. Кроме того, на соответствующий период отменят плату за аренду помещений коммунального и государственного имущества.
- Также ФЛП 1 группы на 6 месяцев освободили от уплаты единого налога и ЕСВ.
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