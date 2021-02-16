Принятие закона об обороте оружия является абсолютно логичным и правильным, – депутат
Непринятие закона об обороте оружия, который будет регулировать все ключевые вопросы, неправильно. В частности, определенные люди, манипулируя мнением общества, заявляют, что Украина не готова к обороту короткоствольного оружия.
Источник:24 канал
Депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис рассказал, что страны, которые позволили оборот короткоствольного оружия, значительно уменьшили уровень преступности. По его мнению, принятие соответствующего законопроекта в первом чтении является абсолютно логичным и правильным.
Читайте также Носить с собой не разрешат: в Раде объяснили детали по закону об обороте оружия
Как отметил Фрис, определенные группы влияния убеждают, что этот вопрос может быть составной коррупции, ведь якобы будут покупать необходимые справки. Однако он рассказал, что принятый закон будет нивелировать все эти вопросы.
По мнению депутата, предложенный документ должны обязательно принять в государстве. В то же время он отметил, что законопроект, который продвигает Ассоциация владельцев оружия, поддерживают не более 18% украинцев.
К теме Рада может повторно голосовать за оборот оружия: Монастырский назвал условие
Легализация оружия в Украине: коротко
- В Верховной Раде комитет по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал принять закон о легализации оружия.
- Депутаты предложили ввести удостоверение владельца оружия, где указывать его категорию.
- На каждую единицу оружия также должен быть техпаспорт с данными о владельце и серийном номере оружия.
Поделиться новостью