Непринятие закона об обороте оружия, который будет регулировать все ключевые вопросы, неправильно. В частности, определенные люди, манипулируя мнением общества, заявляют, что Украина не готова к обороту короткоствольного оружия.

Депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис рассказал, что страны, которые позволили оборот короткоствольного оружия, значительно уменьшили уровень преступности. По его мнению, принятие соответствующего законопроекта в первом чтении является абсолютно логичным и правильным.

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Как отметил Фрис, определенные группы влияния убеждают, что этот вопрос может быть составной коррупции, ведь якобы будут покупать необходимые справки. Однако он рассказал, что принятый закон будет нивелировать все эти вопросы.

Обратите внимание! В МВД и Нацполиции выступают против разрешения короткоствольного оружия. Они не хотят, чтобы в Украине стало еще больше смертей граждан и правоохранителей. Подробнее об этом – читайте здесь.

По мнению депутата, предложенный документ должны обязательно принять в государстве. В то же время он отметил, что законопроект, который продвигает Ассоциация владельцев оружия, поддерживают не более 18% украинцев.

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Справка. Согласно данным опроса социологической группы " Рейтинг", легализацию оружия поддерживают только 23% украинцев. Зато 75% – против.

Легализация оружия в Украине: коротко