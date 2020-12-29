Почему повысили тарифы на электричество: объяснение Минэнерго
В Минэнерго повысили цену на электроэнергию. Заодно там объяснили причину роста тарифов для населения.
Следовательно, своим постановлением Кабмин повысил льготный тариф на первые 100 киловатт в час, чтобы избежать стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года. Об этом говорится на сайте Минэнерго.
К теме "Цена на электроэнергию будет расти": что стоит за повышением тарифов
В ведомстве отметили, что если предлагаемые изменения не приняли бы, то цена для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях.
Это привело бы к резкому, больше чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения. А это примерно 3,3 гривны за киловатт в час,
– объяснили в Минэнерго.
Там утверждают, что тариф для населения сохранили на текущем уровне фактически до 31 марта 2021 года. Это без учета льготной цены за первые 100 киловатт в час за месяц.
Что это значит
В Минэнерго объяснили, что изменения позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь – март 2021 года. А также обещают устойчивую работу предприятий, которые поставляют энергию для людей:
- НАЭК "Энергоатом";
- ЧАО "Укргидроэнерго";
- НЭК "Укрэнерго".
В Минэнерго добавили, что в течение следующего месяца хотят разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году. Делать это будут совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и другими участниками рынка электрической энергии.
Поделиться новостью