В Минэнерго повысили цену на электроэнергию. Заодно там объяснили причину роста тарифов для населения.

Следовательно, своим постановлением Кабмин повысил льготный тариф на первые 100 киловатт в час, чтобы избежать стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года. Об этом говорится на сайте Минэнерго.

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В ведомстве отметили, что если предлагаемые изменения не приняли бы, то цена для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях.

Это привело бы к резкому, больше чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения. А это примерно 3,3 гривны за киловатт в час,

– объяснили в Минэнерго.

Там утверждают, что тариф для населения сохранили на текущем уровне фактически до 31 марта 2021 года. Это без учета льготной цены за первые 100 киловатт в час за месяц.

Внимание! Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 копеек за первые 100 киловатт в час для населения. С 1 января 2021 года цена составит 1,68 гривны за киловатт в час.

Что это значит

В Минэнерго объяснили, что изменения позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь – март 2021 года. А также обещают устойчивую работу предприятий, которые поставляют энергию для людей:

НАЭК "Энергоатом";

ЧАО "Укргидроэнерго";

НЭК "Укрэнерго".

В Минэнерго добавили, что в течение следующего месяца хотят разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году. Делать это будут совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и другими участниками рынка электрической энергии.