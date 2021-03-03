Жертвами пожара в больнице Черновцов стали двое пожилых пациентов. Один из мужчин умер от отравления продуктами горения, другой – от ожогового шока.

О результатах экспертиз сообщил главный судмедэксперт Черновицкой области Виктор Бачинский. Один из пациентов погиб сразу, еще один – уже впоследствии.

Все на тему Смертельный пожар в "ковидной" больнице в Черновцах: главное о трагедии

Один пациент погиб еще во время пожара

Причина смерти пациента, который сразу погиб в пожаре, – отравление продуктами горения на фоне коронавирусной инфекции. Больной имел более 50% поражения легких. Кроме того, в его крови обнаружили 29% окиси углерода, он был лежачим,

– рассказал судмедэксперт.

Другой пострадавший при пожаре имел более 70% ожогов тела. Мужчина скончался от ожогового шока в реанимации. Зато окончательной причины возгорания в медучреждении до сих пор нет.

Что известно о пожаре в больнице в Черновцах