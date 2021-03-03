Почему погибли пациенты COVID-больницы в Черновцах: готовы выводы экспертов
Жертвами пожара в больнице Черновцов стали двое пожилых пациентов. Один из мужчин умер от отравления продуктами горения, другой – от ожогового шока.
Источник:Укринформ
О результатах экспертиз сообщил главный судмедэксперт Черновицкой области Виктор Бачинский. Один из пациентов погиб сразу, еще один – уже впоследствии.
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Один пациент погиб еще во время пожара
Причина смерти пациента, который сразу погиб в пожаре, – отравление продуктами горения на фоне коронавирусной инфекции. Больной имел более 50% поражения легких. Кроме того, в его крови обнаружили 29% окиси углерода, он был лежачим,
– рассказал судмедэксперт.
Другой пострадавший при пожаре имел более 70% ожогов тела. Мужчина скончался от ожогового шока в реанимации. Зато окончательной причины возгорания в медучреждении до сих пор нет.
Что известно о пожаре в больнице в Черновцах
- Пожар вспыхнул 27 февраля примерно в обед.
- Возгорание преодолели достаточно быстро, однако сразу сообщили об одном погибшем.
- Еще одного пострадавшего доставили в реанимацию, однако жизнь ему спасти не удалось.
- По факту пожара полиция начала уголовное производство.
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