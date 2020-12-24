Суд не смог избрать меру пресечения Олегу Татарову. Все из-за передачи дела с НАБУ в СБУ, которая состоялась в последний момент – в ночь на 23 декабря. Поэтому судебное заседание перенесли на 28 декабря.

Это беспрецедентное в истории Украины вмешательство со стороны офиса Генерального прокурора, заявили в Центре противодействия коррупции.

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Там подчеркнули, что заместитель главы Офиса генпрокурора Алексей Симоненко передал дело от НАБУ в СБУ фактически посреди ночи.

Решение принято тайно, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи. Отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42,

– заявили в ЦПК.

Кроме того, активисты-антикоррупционеры отмечают, что законодательство запрещает передавать в другие органы дела, подследственные Национальному антикоррупционному бюро.

"Но для Офиса генпрокурора закон неписан, когда речь идет о спасении нужных Владимиру Зеленскому людей. Еще год назад президент уверял, что у НАБУ "развязаны руки", – подчеркнули антикоррупционеры.

Из-за передачи дела от одного правоохранительного органа в другой Олегу Татарову не смогли избрать меру пресечения. Судебное заседание перенесли на следующую неделю – 12:30 в понедельник, 28 декабря.

Что известно о деле Олега Татарова: