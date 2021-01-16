Администрации боевиков согласились передать пленных украинцев в одностороннем порядке. Сергей Гармаш считает, что к такому шагу прибегли из-за недостатка денег на содержание пленников.

Почему боевики готовы передать Украине пленных

Причину односторонней передачи пленных представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш объяснил в комментарии "Обозревателю".

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Нам отдают больных и немощных людей, а также тех, кто находится в местах лишения свободы. Они им не нужны,

– отметил Гармаш.

По его словам, это свидетельствует о сложной ситуации в так называемых "ДНР" и "ЛНВ", а также о том, что у них нет денег на содержание "ненужных им людей".

Кто должен заниматься этим вопросом

Гармаш уточнил, что передача удержанных украинцев, которые не имеют отношения к конфликту на Донбассе, не относится к компетенции ТКГ.

На самом деле это уровень уполномоченных по правам человека – Людмилы Денисовой со стороны Украины и Татьяны Москальковой от России.

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Что известно о передаче Украине пленных