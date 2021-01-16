Почему оккупанты решили передать пленных в одностороннем порядке: объяснение Гармаша
Администрации боевиков согласились передать пленных украинцев в одностороннем порядке. Сергей Гармаш считает, что к такому шагу прибегли из-за недостатка денег на содержание пленников.
Почему боевики готовы передать Украине пленных
Причину односторонней передачи пленных представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш объяснил в комментарии "Обозревателю".
Читайте также Возвращение пленных: Кравчук обвинил боевиков и Медведчука в срыве договоренностей
Нам отдают больных и немощных людей, а также тех, кто находится в местах лишения свободы. Они им не нужны,
– отметил Гармаш.
По его словам, это свидетельствует о сложной ситуации в так называемых "ДНР" и "ЛНВ", а также о том, что у них нет денег на содержание "ненужных им людей".
Кто должен заниматься этим вопросом
Гармаш уточнил, что передача удержанных украинцев, которые не имеют отношения к конфликту на Донбассе, не относится к компетенции ТКГ.
На самом деле это уровень уполномоченных по правам человека – Людмилы Денисовой со стороны Украины и Татьяны Москальковой от России.
Обратите внимание Заседания ТКГ продлятся с 18 по 21 января: какие темы планируют обсудить
Что известно о передаче Украине пленных
- После месяцев блокирования Россией процесса появилась информация об обмене пленными, однако оккупанты согласились на одностороннюю передачу.
- На сайте так называемых республик боевиков пишут, что на подконтрольную Украине территорию вернут женщин, людей преклонного возраста и тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями.
Поделиться новостью