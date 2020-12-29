Оккупанты блокируют работу пунктов пропуска на Донбассе, ведь боятся, что люди с оккупированных территорий увидят гораздо лучшие условия жизни. Кроме того, на Донбассе пытаются скрыть реальную ситуацию с коронавирусом.

С украинской стороны все КПВВ работают. Об этом заявил вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью ТСН.

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Однако оккупанты пропускают людей через так называемые прокси только дважды в неделю.

Зачем оккупанты блокируют работу КПВВ

По словам Резникова, демонстрация успеха Украины для боевиков – плохая история. Все потому, что украинцы, проживающие в качестве заложников на оккупированных территориях, пересекают КПВВ и видят, что здесь лучшие дороги, дешевле и качественнее продукты, новые современные хабы и сервисы прямо на КПВВ.

Хочешь – отправляй посылку, сто услуг в ЦПАУ, доступные лекарства, четыре банкомата Сбербанка, можно снимать деньги с пенсионной карточки самому, а не отдавать какому-то посреднику невероятные проценты. Хочешь – садись на автобус и езжай к родственникам. Пожалуйста, все здесь. Поэтому, это худшее, что может быть для России,

– отметил Резников.

Кроме того, оккупанты пытаются скрыть истинную ситуацию с коронавирусом. Министр отметил, что россияне утверждают якобы на оккупированном Донбассе есть только пневмония, а не COVID-19. Однако политик отметил, что когда весь мир болеет, такого не может быть. Кроме того, по информации Резникова, врачам на оккупированных территориях запрещено распространять данные о количестве смертей от коронавируса.

Также вице-премьер добавил, что при успешном открытии КПВВ, нужно провести встречу в нормандской формате. Зато россияне этого не хотят.

Что этому предшествовало

С 10 ноября пункты пропуска на Донбассе должны были возобновить работу. С украинской стороны так и случилось.

Однако со стороны оккупантов работают только 2 КПВВ. При этом пропускают далеко не всех людей. Процесс идет очень медленно.

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