Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект о формировании Высшей квалификационной комиссии судей. Впрочем, даже если этот документ наберет достаточное количество голосов, то никаких качественных изменений в украинской судебной власти не будет.

Источник: 24 канал

Адвокационный менеджер Фонда DEJURE Степан Берко заявил, что новый состав ВККС не гарантирует его добродетель и независимость. В частности, в судебной системе есть и другие проблемы, касающиеся Высшего совета правосудия, который и должен реформировать Комиссию.

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Берко отметил, что в Украине есть большие проблемы с добродетелью Высшего совета правосудия. Эту мысль подтверждает и Венецианская комиссия, которая в своем заключении отмечала проблемах ВРУ.

Высший совет правосудия – это высший орган судебной власти, но никто не собирается его очищать. Взамен ему дают полномочия формировать ВККС,

– отметил менеджер Фонда DEJURE.

Противоречит ли законопроект договоренностям с МВФ

Берко заявил, что договоренности с Международным валютным фондом не затрагивают процедуру формирования ВККС. В свою очередь это скорее касается отношений Украины с Евросоюзом. Все потому, что в меморандуме с ЕС говорится о введении механизма качественного формирования ВККС.

"Наши партнеры из Евросоюза хорошо знают, какой законопроект планируют рассматривать в парламенте и понимают, что заложенные в нем формулировки не гарантируют качественного состава ВККС", – рассказал менеджер Фонда DEJURE.

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По словам Берка, Украина также в определенной степени не выполнила обязательств перед МВФ. В частности, государство должно сформировать комиссию, которая бы проверяла Высший совет правосудия на добродетель. Такое требование украинская власть должна выполнить еще до октября 2020 года. Однако в парламенте до сих пор нет никаких законодательных инициатив по этому поводу.

Какой будет ВККС после реформирования

Менеджер Фонда DEJURE отметил, что пока не стоит ожидать качественное формирование ВККС, поскольку Высший совет правосудия в этом не заинтересован. В частности, ее представители хорошо работали и с предыдущим составом Комиссии, но к ее добродетели тоже были серьезные вопросы.

Не вижу ни одного варианта, когда Высший совет правосудия позволит сформировать такой состав ВККС, который своей деятельностью будет ставить под сомнение даже профессионализм и качество Совета,

– заявил Берко.

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Справка. Высшая квалификационная комиссия судей – орган, который подбирает всех судей на должности в Украине, а также ведет учет данных о количестве должностей в судах.

Что этому предшествовало