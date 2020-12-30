Это жизнь украинцев, – Хомчак о том, почему нужно перемирие на Донбассе
Руслан Хомчак заявил, что после подписания соглашения о прекращении огня, ситуация на Донбассе значительно улучшилась. Кроме того, перемирие на Востоке Украины необходимо для того, чтобы руководство государства двигалось дальше в соответствии с достигнутыми договоренностями.
Прекращение огня означает управляемость ситуацией
Во всех международных договоренностях по Донбассу первым пунктом является "прекращение огня". Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Хомчак заявил в интервью "Обозревателю".
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Прекращение свидетельствует о том, что есть управляемость. Оно подтверждает намерения участников переговоров. Сделали первый шаг, затем – следующий. Для нас это не перемирие в глобальном смысле, а именно прекращение огня,
– пояснил генерал-полковник.
Хомчак об обстреле на Донбассе
По словам Хомчака, когда он был руководителем Антитеррористической операции в 2016 году, то ему приходилось докладывать, что за сутки погибли 9 – 12 человек. Теперь руководитель Операции Объединенных сил докладывает о 3 обстрелах в сутки и отсутствии потерь.
"Я вижу существенную разницу между тем, что было 4 года назад, и сейчас. Здесь уже диссонанса ни у кого не должно быть. Потому что это жизнь тех 250 тысяч украинцев, которые пошли в армию для того, чтобы была Украина", – сказал генерал-полковник.
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Хомчак добавил, что большинство украинцев пошли воевать на восток с готовностью отдать свою жизнь, но лучшие не должны погибать. Они, по его словам должны возвращаться, обучать молодежь и делать все, чтобы "такого больше у нас никогда не было".
Сколько украинцев погибло за время "перемирие"
- В боях на Востоке Украины в течение 2020 года погибло 49 украинских бойцов.
- 4 из них погибли уже после подписания соглашения о прекращении огня.
- По данным Генштаба, по состоянию на 13 декабря ранения получили 332 бойца. Из них за время перемирия – 15.
- Кроме того, после 13 декабря на Донбассе ранили еще 3 украинских военных. Так, количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросло до 335, а раненых за время перемирия – до 18.
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