Руслан Хомчак заявил, что после подписания соглашения о прекращении огня, ситуация на Донбассе значительно улучшилась. Кроме того, перемирие на Востоке Украины необходимо для того, чтобы руководство государства двигалось дальше в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Прекращение огня означает управляемость ситуацией

Во всех международных договоренностях по Донбассу первым пунктом является "прекращение огня". Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Хомчак заявил в интервью "Обозревателю".

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Прекращение свидетельствует о том, что есть управляемость. Оно подтверждает намерения участников переговоров. Сделали первый шаг, затем – следующий. Для нас это не перемирие в глобальном смысле, а именно прекращение огня,

– пояснил генерал-полковник.

Хомчак об обстреле на Донбассе

По словам Хомчака, когда он был руководителем Антитеррористической операции в 2016 году, то ему приходилось докладывать, что за сутки погибли 9 – 12 человек. Теперь руководитель Операции Объединенных сил докладывает о 3 обстрелах в сутки и отсутствии потерь.

"Я вижу существенную разницу между тем, что было 4 года назад, и сейчас. Здесь уже диссонанса ни у кого не должно быть. Потому что это жизнь тех 250 тысяч украинцев, которые пошли в армию для того, чтобы была Украина", – сказал генерал-полковник.

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Хомчак добавил, что большинство украинцев пошли воевать на восток с готовностью отдать свою жизнь, но лучшие не должны погибать. Они, по его словам должны возвращаться, обучать молодежь и делать все, чтобы "такого больше у нас никогда не было".

Сколько украинцев погибло за время "перемирие"