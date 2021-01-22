В МВД объяснили, почему не удалось спасти 15 человек, погибших при пожаре в Харькове. В частности, это не могли сделать из-за быстрого распространения огня.

Погибших не удалось спасти также потому, что все люди, которые находились на 2 этаже дома престарелых, были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает Офис Президента.

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Какой была ситуация, когда прибыли спасатели

Информация о пожаре поступила в ГСЧС в 15:03. В 15:15 огнеборцы прибыли к горящему дому. В то время по периметру всего здания вырывалось пламя и густой черный дым.

Через окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Кроме того, горело перекрытие между первым и вторым этажом.

Что известно о пожаре в Харькове