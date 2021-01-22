Почему не удалось спасти погибших при пожаре в Харькове: ответ МВД
В МВД объяснили, почему не удалось спасти 15 человек, погибших при пожаре в Харькове. В частности, это не могли сделать из-за быстрого распространения огня.
Погибших не удалось спасти также потому, что все люди, которые находились на 2 этаже дома престарелых, были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает Офис Президента.
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Какой была ситуация, когда прибыли спасатели
Информация о пожаре поступила в ГСЧС в 15:03. В 15:15 огнеборцы прибыли к горящему дому. В то время по периметру всего здания вырывалось пламя и густой черный дым.
Через окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Кроме того, горело перекрытие между первым и вторым этажом.
Что известно о пожаре в Харькове
- 21 января загорелся второй этаж дома престарелых на улице Нижняя Гиевская.
- Всего в доме находились 33 человека. Из них 15 – погибли, а 11 пострадали
- В офисе генпрокурора заявили, что предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электрообогревателями.
- Кстати, по данным СМИ, жители дома для пожилых людей могли находиться без присмотра на момент пожара.
- Пансионат работал незаконно, поэтому на его владельцев открыли уголовные производства.
- Президент Владимир Зеленский объявил 23 января общенациональным трауром по погибшим. Кроме того, 22 января однодневный траур объявили в Харькове.
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