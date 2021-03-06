Нафтогаз обратился к Донецкоблгазу и к местной власти. В государственной компании призывают их вмешаться в ситуацию с отключением тепла в Донецкой области.

Нафтогаз обвиняет Донецкоблгаз в нарушении "Меморандума о взаимопонимании относительно урегулирования проблем в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды гражданам". Также Нафтогаз призывает воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа компании Донецктеплокоммунэнерго. Соответственно, возобновится и подачатепла потребителям.

К теме Донетчина – без тепла: из-за долгов в области отключили газ

Группа "Нафтогаз" в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа коммунальном предприятию "Донецктеплокоммунэнерго",

– отметили в компании.

Почему в Донецкой области отключили тепло: версия Нафтогаза

Местный поставщик в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ. Также он не платил за его потребление.

В итоге это привело к накоплению долга в 1,5 миллиарда гривен и удалению поставщика из реестров ПСО, как того требует закон. ПСО – постановление правительства о возложении специальных обязанностей.

В то же время заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала.

Это не единственный такой проблемный поставщик

В "Нафтогазе" подчеркивают, что в Украине есть компании, которые нарушают закон и не рассчитывается за газ. В компании добавляют, что решение этой проблемы является критически важным также для наполнения государственного бюджета. Поручение о верификации долгов теплокоммуэнерго в феврале дал также премьер-министр Денис Шмыгаль.

Группа "Нафтогаз" с пониманием относится к проблемам поставщиков тепла в отопительный сезон, и всегда находила способ решения проблемы, как это случилось еще в 9 областях, находящихся в похожей ситуации. Этого также требует подписан "Меморандум",

– подытожили в государственной компании.

Кстати Еще одна фиксированная цена: Укргаздобыча будет продавать весь свой газ на равных условиях

Что этому предшествовало