"Нафтогаз" отключил Донетчину от газа и сейчас она без тепла: в компании объяснили ситуацию
Нафтогаз обратился к Донецкоблгазу и к местной власти. В государственной компании призывают их вмешаться в ситуацию с отключением тепла в Донецкой области.
Источник:фейсбук Нафтогаза
Нафтогаз обвиняет Донецкоблгаз в нарушении "Меморандума о взаимопонимании относительно урегулирования проблем в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды гражданам". Также Нафтогаз призывает воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа компании Донецктеплокоммунэнерго. Соответственно, возобновится и подачатепла потребителям.
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Группа "Нафтогаз" в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа коммунальном предприятию "Донецктеплокоммунэнерго",
– отметили в компании.
Почему в Донецкой области отключили тепло: версия Нафтогаза
- Местный поставщик в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ. Также он не платил за его потребление.
- В итоге это привело к накоплению долга в 1,5 миллиарда гривен и удалению поставщика из реестров ПСО, как того требует закон. ПСО – постановление правительства о возложении специальных обязанностей.
- В то же время заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала.
Это не единственный такой проблемный поставщик
В "Нафтогазе" подчеркивают, что в Украине есть компании, которые нарушают закон и не рассчитывается за газ. В компании добавляют, что решение этой проблемы является критически важным также для наполнения государственного бюджета. Поручение о верификации долгов теплокоммуэнерго в феврале дал также премьер-министр Денис Шмыгаль.
Группа "Нафтогаз" с пониманием относится к проблемам поставщиков тепла в отопительный сезон, и всегда находила способ решения проблемы, как это случилось еще в 9 областях, находящихся в похожей ситуации. Этого также требует подписан "Меморандум",
– подытожили в государственной компании.
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Что этому предшествовало
- "Нафтогаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго". Все – из-за долгов предприятия.
- В итоге Донетчина 6 марта осталась без тепла.
- В Донецкоблгазе говорят, что действия Донецктеплокоммунэнерго и "Нафтогаза" заставляют действовать согласно требованиям законодательства, чтобы не нести государству ущерба.
- Речь о несанкционированном потреблении газа. Размер таких убытков может достигать 150 миллионов гривен ежемесячно.
- Общая задолженность Донецктеплокоммунэнерго составляет более 1,5 миллиарда гривен. Для возобновления поставок газа необходимо оплатить не менее 302 миллионов.
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