Минздрав использовал из коронавирусного фонда только 10,1 миллиарда гривен, то есть почти половину суммы. Все потому, что некачественно распланировали распределение денег.

Так, это связано с неправильным планированием и переформатированием бюджетных программ под конец года. Об этом заявил руководитель Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью ТСН.

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На что тратили деньги из фонда

По словам Пацкана, всего для борьбы с COVID-19 для министерства здравоохранения выделили 21,8 миллиарда гривен.

В частности, на повышение доплат для медиков предусмотрели 6 миллиардов, а по состоянию на 10 декабря использовали 5,4 миллиарда.

В ноябре дополнительно выделили 1 миллиард, чтобы закупить экспресс-тесты для определения антигена вируса. Из этой суммы не использовали ничего.

На обеспечение и закупку медицинских услуг по государственной программе правительство недавно предусмотрело дополнительно 5,3 миллиарда. Деньги не использовали.

Чтобы купить компьютерные томографы и ангиографы для приемных отделений выделили 4,7 миллиарда, из которых использовали 1,9 миллиарда. Однако в Минздраве отметили, что есть контракты, которые, вероятно, используют до конца года.

На закупку средств индивидуальной защиты и обеспечения работы лабораторных центров Минздрава выделили еще 3 миллиарда, а использовали только 1 миллиард.

Руководитель Счетной палаты добавил, что для местных бюджетов запланировали 1,5 миллиарда, чтобы обеспечить коечный фонд для подачи кислорода. На капитальный ремонт приемных отделений в медучреждениях выделили 1,7 миллиарда.

Что говорит Пацкан о распределении денег

Чиновник отметил, что на тесты, реагенты и оборудование в фонде стоило сразу предусмотреть 2 – 4 миллиарда гривен. Однако в мае на учреждения выделили 308 миллионов, а в ноябре дополнительно выделили 1 миллиард. Пацкан добавил, что из этих денег Минздрав не использовал ни копейки.

Минздрав не использовал почти половину коронавирусного фонда. Можно было бесплатно протестировать незащищенные слои населения, и тех же медиков, которые борются с пандемией, педагогов, полицейских, которые непосредственно каждый день контактируют с людьми,

– добавил руководитель.

Кроме того, Пацкан отметил, что еще один больной вопрос – это деньги на кислород для больных. По словам главы счетной палаты, за октябрь – ноябрь в областные бюджеты перечислили 1,5 миллиарда гривен.

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"Есть риск, что эти средства не будут реально использованы. Пока заключат контракты, согласуют строительные работы... Ведь кислород – это не просто купить переносные кислородные аппараты. Это все время. Я более чем уверен, что эти средства не будут использованы, и не успеют обеспечить больницы кислородом", – подытожил чиновник.

Обратите внимание! Ранее в коронавирусный фонд заложили 66 миллиардов гривен. Значительную часть денег тратили не на сферу здравоохранения, а на строительство дорог, соцзащиту, культуру. Именно за это президента Владимира Зеленского неоднократно критиковали оппоненты.