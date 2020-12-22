Почему Минздрав не использовал даже половины денег из коронавирусного фонда
Минздрав использовал из коронавирусного фонда только 10,1 миллиарда гривен, то есть почти половину суммы. Все потому, что некачественно распланировали распределение денег.
Так, это связано с неправильным планированием и переформатированием бюджетных программ под конец года. Об этом заявил руководитель Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью ТСН.
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На что тратили деньги из фонда
- По словам Пацкана, всего для борьбы с COVID-19 для министерства здравоохранения выделили 21,8 миллиарда гривен.
- В частности, на повышение доплат для медиков предусмотрели 6 миллиардов, а по состоянию на 10 декабря использовали 5,4 миллиарда.
- В ноябре дополнительно выделили 1 миллиард, чтобы закупить экспресс-тесты для определения антигена вируса. Из этой суммы не использовали ничего.
- На обеспечение и закупку медицинских услуг по государственной программе правительство недавно предусмотрело дополнительно 5,3 миллиарда. Деньги не использовали.
- Чтобы купить компьютерные томографы и ангиографы для приемных отделений выделили 4,7 миллиарда, из которых использовали 1,9 миллиарда. Однако в Минздраве отметили, что есть контракты, которые, вероятно, используют до конца года.
- На закупку средств индивидуальной защиты и обеспечения работы лабораторных центров Минздрава выделили еще 3 миллиарда, а использовали только 1 миллиард.
Руководитель Счетной палаты добавил, что для местных бюджетов запланировали 1,5 миллиарда, чтобы обеспечить коечный фонд для подачи кислорода. На капитальный ремонт приемных отделений в медучреждениях выделили 1,7 миллиарда.
Что говорит Пацкан о распределении денег
Чиновник отметил, что на тесты, реагенты и оборудование в фонде стоило сразу предусмотреть 2 – 4 миллиарда гривен. Однако в мае на учреждения выделили 308 миллионов, а в ноябре дополнительно выделили 1 миллиард. Пацкан добавил, что из этих денег Минздрав не использовал ни копейки.
Минздрав не использовал почти половину коронавирусного фонда. Можно было бесплатно протестировать незащищенные слои населения, и тех же медиков, которые борются с пандемией, педагогов, полицейских, которые непосредственно каждый день контактируют с людьми,
– добавил руководитель.
Кроме того, Пацкан отметил, что еще один больной вопрос – это деньги на кислород для больных. По словам главы счетной палаты, за октябрь – ноябрь в областные бюджеты перечислили 1,5 миллиарда гривен.
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"Есть риск, что эти средства не будут реально использованы. Пока заключат контракты, согласуют строительные работы... Ведь кислород – это не просто купить переносные кислородные аппараты. Это все время. Я более чем уверен, что эти средства не будут использованы, и не успеют обеспечить больницы кислородом", – подытожил чиновник.
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