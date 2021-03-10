Если вы до сих пор продолжаете думать, что Covishield чисто "индийская" вакцина и нам ее спихнули по принципу "на тебе, боже", то это не так. Далее читайте на украинском.

Моя знайома в Канаді має відношення до місцевої системи охорони здоров'я. Так от, вона каже, що коли почалась епідемія коронавірусу, смертність в будинках престарілих саме від ускладнень, які він викликав, становила 20 відсотків. І продовжувала зростати. Різке скорочення смертності почалось після вакцинації.

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Вакцина Covishield: що треба знати про неї

До чого це я? Записалась на вакцинацію через Дію. Чекаю. Сестра і мої подруги в Одесі вже провакцинувалися. Вакциною від коронавірусу Covishield, яка виробляється в Індії. До речі, якщо ви і досі продовжуєте думати, що це суто "індійська" вакцина і нам її спихнули за принципом "на тобі, боже", то це не так. Саме Covishield отримала дозвіл на використання на території Канади. На офіційному сайті уряду Канади зазначається, що Covishield має таку ж схему показань та вакцинації, як вакцина AstraZeneca. Канадський уряд замовив 2 мільйони доз цієї вакцини.

З приводу побоювань

Я би точно не клеймила тих, хто не хоче вакцинуватися в перших рядах. Так, комунікувала вакцинацію влада взагалі і МОЗ зокрема, то немає нічого дивного в тому, що люди масово відмовляються від вакцини.

Спочатку рапортували, що домовились за американську вакцину і ось вже вона скоро буде. Потім почали розповідати про китайську. Потім про гуманітарну допомогу з Європи. Потім про індійську. Потім міністр полетів чогось слідкувати, як будуть вантажити вакцину. Потім медіа наповнились розповідями про ускладнення і смерті в інших країнах…

Розібратися в цьому всьому досить складно. А щепитися – ще складніше. Довіра до дій уряду – на нулі. Так, як шарахаються наші керівники, викликає підозру, що вони точно щось від нас ховають.

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У мене є друзі і серед тих, хто буде вакцинуватися і серед тих, хто свідомо сповідує відмову від вакцини. Дорослі люди самі обирають, що їм робити. Жодного разу не брала участі у шельмуванні ні перших, ні других. І не збираюсь докоряти тим, що не вакциновані становлять загрозу суспільству. Ми все одно маємо поки що носити маски, дотримуватися правил безпеки і обмежувати свої контакти. Для мене особисто невакциновані не становлять загрозу. Дико шеймити людей за їхні рішення.