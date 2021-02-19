Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук объяснил свое появление в эфире российского телеканала. Политик заявляет, что таким образом хочет донести правду о ситуации на Донбассе.

Леонид Кравчук присоединился к эфиру шоу "Время покажет" на российском "Первом канале" 15 февраля. После его выступления и небольшой дискуссии, к этой же передаче присоединился главарь боевиков контролируемой Россией группировки "ДНР" Денис Пушилин.

Читайте также Какая это к черту провокация, это – война: Кравчук о ситуации на Донбассе и пятой колонне

Украинский политик считает, что его включение в российские телеэфиры поможет донести позицию Украины относительно ситуации на Донбассе. Позже он прокомментировал это выступление в эфире: "Дело не в том, с кем ты говоришь, а в том, что ты говоришь".

Первый президент Украины не видит в своих действиях ничего плохого. Поскольку ранее во время переговоров в Трехсторонней контактной группе Пушилин тоже приобщался к работе. Но политик уверяет, что лично с главарем российских боевиков не общался.

Я задал ему один вопрос, который для меня принципиален: они хотят строить там на неконтролируемом Донбассе какое-то национальное российское государство? Тогда нам с ними говорить вообще нет никакой нужды. Или они хотят все же строить или договариваться с нами, как интегрировать те регионы в Украину,

– подчеркнул Кравчук.

Глава ТКГ добавил, что после выступления он получил много положительных писем от россиян.

"Надо говорить всем правду, защищать Украину, защищать национальные интересы", – добавил он.

Кравчук на российском телевидении