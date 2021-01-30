Впервые за 7 лет Крым выступил против президента России Владимира Путина. 23 января 2021 года жители городов оккупированного полуострова вышли на протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Российский суд Севастополя вынес приговоры 12 задержанным протестующим.

Источник: "Крым. Реалии" специально для 24 канала

Что известно о других событиях в оккупированном Крыму – узнайте в новом выпуске программы.

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Вырубка крымских лесов

В Крыму завершают 8 завершающий этап строительства автомагистрали "Таврида". Для этого массово вырубают деревья и кусты, мешающие строительству. В общем планируют вырубить около 111 тысяч деревьев, а также более 116 тысяч кустов. Высадку новых саженцев вдоль трассы – не планируют.

Что известно о трассе "Таврида"? Автомобильная дорога на территории Крыма, соединяющая Керчь – Симферополь – Севастополь. Длина этой трассы – 250,7 километра. Строительство вела санкт-петербургская компания "ВАД".

Экологи уверяют, что такие масштабные вырубки леса уничтожат особую природу Крыма. Жители оккупированного полуострова негативно относятся к таким изменениям. Однако главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополь намерено подсчитать количество потерянных лесов и составить план компенсации уже после вырубки.

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