ОПЗЖ и Виктор Медведчук возмутились санкциям и сделали популистское заявление, что хотят инициировать импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Почему только сейчас власть ввела санкции против откровенно пророссийских медиа – пока не понятно.

Источник: 24 канал

Заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев поддержал решение о закрытии пророссийских каналов. В эфире он заявил, что иначе войну, в частности информационную, выиграть невозможно.

Интересно Тарас Козак является кошельком Медведчука, – Шабунин объяснил причину

Абсолютный парадокс

По его словам, одновременно с тем, как Владимир Зеленский забрал из эфира ZIK, "112 Украина" и NewsOne, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников фактически запретил ATR – единственный крымскотатарский канал.

Это абсолютный парадокс,

– отметил Муждабаев.

Отметим! Гендиректора и владелец телеканала ATR Ленур Ислямов заявил, что вещатель снова не может получить финансирование из государственного бюджета. По его словам, министр Алексей Резников изменил назначение денег, которые ATR должен был получить как прямую поддержку. Теперь для их получения придется участвовать в тендере, на разработку которого понадобится минимум пол года.

В бюджете, как отметил Муждабаев, уже заложены 50 миллионов гривен. Ежегодно их назначали на финансирование трансляции канала и производства продукции для оккупированного Крыма.

ATR отказывается конкурировать

Он отметил, что в этом году эти деньги переработали из субсидий на услуги. Сейчас на конкурсной основе будут выставлять лоты, где вещатели будут конкурировать друг с другом.

Это означает прекращение вещания крымскотатарского канала ATR. Я называю это планом уничтожения канала Резниковым,

– сказал заместитель гендиректора.

Он также отметил: "Мы отказываемся участвовать в любых лотах. В то же время мы будем бороться за сохранение нашего канала любыми возможными способами".

Тайн нет

Муждабаев заметил, что всем известно, кто на кого работает, тайн нет. "Мы работаем на крымскотатарский народ. Каналы, которые запретили – работают на Россию", – также он добавил.

Блокировка пророссийских каналов: кратко

Санкции СНБО / инфографика 24 канала