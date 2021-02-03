Вместе с запретом каналов Медведчука вещатель ATR не получил финансирования, – Муждабаев
ОПЗЖ и Виктор Медведчук возмутились санкциям и сделали популистское заявление, что хотят инициировать импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Почему только сейчас власть ввела санкции против откровенно пророссийских медиа – пока не понятно.
Источник: 24 канал
Заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев поддержал решение о закрытии пророссийских каналов. В эфире он заявил, что иначе войну, в частности информационную, выиграть невозможно.
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Абсолютный парадокс
По его словам, одновременно с тем, как Владимир Зеленский забрал из эфира ZIK, "112 Украина" и NewsOne, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников фактически запретил ATR – единственный крымскотатарский канал.
Это абсолютный парадокс,
– отметил Муждабаев.
В бюджете, как отметил Муждабаев, уже заложены 50 миллионов гривен. Ежегодно их назначали на финансирование трансляции канала и производства продукции для оккупированного Крыма.
ATR отказывается конкурировать
Он отметил, что в этом году эти деньги переработали из субсидий на услуги. Сейчас на конкурсной основе будут выставлять лоты, где вещатели будут конкурировать друг с другом.
Это означает прекращение вещания крымскотатарского канала ATR. Я называю это планом уничтожения канала Резниковым,
– сказал заместитель гендиректора.
Он также отметил: "Мы отказываемся участвовать в любых лотах. В то же время мы будем бороться за сохранение нашего канала любыми возможными способами".
Тайн нет
Муждабаев заметил, что всем известно, кто на кого работает, тайн нет. "Мы работаем на крымскотатарский народ. Каналы, которые запретили – работают на Россию", – также он добавил.
Блокировка пророссийских каналов: кратко
- Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Тараса Козака – нардепа от ОПЗЖ.
- В то же время его каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne прекратили свое вещание.
- Европейский Союз отреагировал на санкции против каналов Виктора Медведчука.
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