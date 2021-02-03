В Верховной Раде депутаты по-разному отреагировали на введение санкций против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалов. В частности, некоторых интересовал вопрос, почему это не сделали раньше.

Источник: 24 канал

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что для такого решения важной является юридическая часть. Она предположила, что в СБУ только сейчас появились достаточные доказательства и аргументация, чтобы подать их на рассмотрение СНБО.

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По мнению депутата, такие решения формируются в довольно ограниченном кругу – среди членов СНБО и СБУ.

Если бы мы из этого сделали какой-то политический анонс, то еще не понятно, как бы все было дальше,

– рассказала она.

Обратите внимание! Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания Совета нацбезопасности и обороны не поддержал применение санкций против Тараса Козака. Он был единственным из членов СНБО, кто воздержался.

Кравчук добавила, что решение о введении санкций является "нормальным" и в таких случаях следует действовать очень быстро.

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По словам депутата, заявления ОПЗЖ о намерениях инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского являются лишь частью политической агитации партии. Кравчук отметила, что сделать это невозможно.

Блокировка каналов Медведчука: кратко