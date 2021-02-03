Почему каналы Медведчука не заблокировали раньше: ответ депутата
В Верховной Раде депутаты по-разному отреагировали на введение санкций против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалов. В частности, некоторых интересовал вопрос, почему это не сделали раньше.
Источник: 24 канал
Депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что для такого решения важной является юридическая часть. Она предположила, что в СБУ только сейчас появились достаточные доказательства и аргументация, чтобы подать их на рассмотрение СНБО.
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По мнению депутата, такие решения формируются в довольно ограниченном кругу – среди членов СНБО и СБУ.
Если бы мы из этого сделали какой-то политический анонс, то еще не понятно, как бы все было дальше,
– рассказала она.
Кравчук добавила, что решение о введении санкций является "нормальным" и в таких случаях следует действовать очень быстро.
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По словам депутата, заявления ОПЗЖ о намерениях инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского являются лишь частью политической агитации партии. Кравчук отметила, что сделать это невозможно.
Блокировка каналов Медведчука: кратко
- Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля 2021 года ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука. Срок действия – 5 лет.
- Санкции распространили на региональных вещателей под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
- Тарас Козак назвал такие действия власти незаконными и заявил о цензуре в государстве.
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