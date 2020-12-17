Иран на переговорах по катастрофе самолета МАУ сознательно затягивает время, чтобы снизить общественный интерес к трагедии. Это может повлиять на уровень ответственности и компенсации семьям погибших.

В МИД говорят, что такая тактика Ирана им понятна. Об этом рассказал заместитель главы МИДа Евгений Енин в интервью "Радио Свобода".

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Мы наблюдаем весь арсенал, скажем так, инструментария по уклонению от дачи прямых ответов, растягивания времени. Абсолютно могу понять такую ​​тактику иранской стороны. Их прямым желанием является снижение общественного интереса к трагедии,

– заявил он.

Енин напомнил, что у Украины есть огромный опыт переговоров с Россией, и неконструктивный характер поведения таких "партнеров" привел к тому, что соответствующие вопросы достаточно быстро были приняты к рассмотрению или международным судом ООН, или международным арбитражем.

"Я никоим образом не хотел бы угрожать тем, что Украина в ближайшее время обратится в международный суд или будет принимать другие механизмы защиты нарушенных прав. Однако такая опция есть, а иранская сторона должна о ней помнить", – добавил дипломат.

По его словам, украинская сторона хотела организовать совместную следственную группу, которая получила бы доступ ко всем материалам уголовного расследования фактически в режиме онлайн.

Мы бы хотели совместного проведения следственных действий – это совместные допросы, экспертизы. Если случится так, что переговоры зайдут в тупик, мы вынуждены будем использовать другие правовые механизмы восстановления нарушенных прав,

– отметил Енин.

Он добавил, что Украина будет вести переговоры с иранской стороной столько, сколько это потребуется. Однако, по словам дипломата, иранская сторона должна прекрасно понимать, что у терпения Украины и других партнеров является "какой-то предел".

"Общество требует от нас результата, родственники требуют справедливости и именно этот критерий является для нас ключевым", – подытожил он.

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала

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