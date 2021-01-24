В 2017 году в Украине начали реформировать интернаты – наследие Советского союза. Они больше вредили детям, чем помогали социализироваться.

По замыслу, реформа должна была уменьшить количество детей, которые до 18 лет оставались бы в изоляции – не приспособленными к жизни во взрослом возрасте. Подробнее – в материале 24 канала.

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В интернатах – почти 100 тысяч детей

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба отметил: "Почти 100 тысяч детей живут в 700 интернатах. Из них – только 4 тысячи детей-сирот, нуждающихся в семейном устройстве, то есть это 4%. Все остальные дети имеют родителей".

Главная задача государства – разобраться, какие причины толкают родителей отдать ребенка в интернатное учреждение,

– отметил Кулеба.

Правительство отложило реформу

Уже в начале 2021 года, то есть на 4 год реализации программы, правительство внезапно издало распоряжение, которым фактически отложило реформу во времени. Чиновники отсрочили один из важнейших пунктов.



Почему правительство остановило реформу по интернатам / Скриншот из видео

Если проект воплотят в жизнь, то детей до 3 лет продолжат устраивать в интернаты. А это противоречит самой реформе.

Альтернатива классическому интернату

Поэтому одна из альтернатив классического интерната – детские дома семейного типа. В таких случаях родители воспитывают до 10 детей и получают поддержку от государства или из местного бюджета.

Каждый мальчик или девочка будут иметь там отдельную комнату, ходить в школу или учиться с репетиторами.

Реформу могут свернуть

Эксперты же опасаются, что реформу интернатов могут вообще свернуть. Письмо в поддержку Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы написал и Львовский благотворительный фонд "Родные".

Его руководительница Марьяна Романяк убеждена: реформа должна продолжаться, ведь интернаты никогда не дадут детям достаточно опеки и внимания.

В Украине есть проблема, что дети из интернатных учреждений не могут сформировать семью, часто беременеют в раннем возрасте и своих детей также отдают в интернаты. Почему? Потому что у них нет этой модели семьи,

– отметила Романяк.



Реформирование интернатов / Скриншот с видео

Формирование системы интернатов

Еще в марте 2020 года Кабмин поддержал план реформирования системы интернатов. Он предполагает, что:

за 4 года интернатов в Украине должно уменьшиться на 75%;

детей, которые их будут оставлять, будут устраивать в другие учебные заведения.

Именно так, как подчеркнул Николай Кулеба, делают за рубежом.