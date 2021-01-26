Верховная Рада не может назначить перевыборы мэра в Харькове. Ведь секретарь горсовета Игорь Терехов, который сейчас временно исполняет обязанности городского головы, хотя и вовремя подал ходатайство в парламент, однако не добавил к нему свидетельство о смерти Геннадия Кернеса.

Источник: 24 канал

Затягивать выборы выгоднее тому, кто сейчас при власти, в частности временному мэру Игорю Терехову. Об этом в эфире сообщил главный редактор издания News Room Павел Федосенко.

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Кому выгодно затягивать выборы

По данным социологических исследований, как отметил журналист, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то первое место занял бы бывший мэр Харькова Михаил Добкин. Именно он лидирует с большим отрывом от других претендентов.

Терехову, его командам и харьковским элитам выгоден этот процесс. Они хотят затянуть его как минимум до осени, чтобы с помощью админресурса Терехов смог вытянуть свой рейтинг и занять первое место,

– отметил Федосенко.

Продолжатель дела Кернеса

Он отметил, что все действия Терехова направлены на то, чтобы показать, что именно он является единственным потомком и продолжателем дела Геннадия Кернеса. Этим он пытается перетянуть на себя часть рейтинга бывшего мэра.

Отметим! На сайте мэрии мэром до сих пор значится покойный Геннадий Кернес, со смерти которого на этой неделе прошло 40 дней

Кадровые перестановки

По словам главного редактора, в Харькове были некоторые кадровые перестановки в основных коммунальных предприятиях. Но, скорее всего, они не будут иметь никакого эффекта. Ведь все организации разваливали и обворовывали годами.

Кто имеет наибольшие шансы на выборах

Борьба на выборах, как добавил Федосенко, скорее всего будет развиваться между Добкиным и Тереховым. "Я думаю, что все-таки будет 2 тура. Ведь пока ни один из них (претендентов – 24 канал) не имеет шанса получить более 50%", – также сказал журналист.

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