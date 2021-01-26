Почему харьковским элитам выгодно затягивать выборы: ответ журналиста
Верховная Рада не может назначить перевыборы мэра в Харькове. Ведь секретарь горсовета Игорь Терехов, который сейчас временно исполняет обязанности городского головы, хотя и вовремя подал ходатайство в парламент, однако не добавил к нему свидетельство о смерти Геннадия Кернеса.
Источник: 24 канал
Затягивать выборы выгоднее тому, кто сейчас при власти, в частности временному мэру Игорю Терехову. Об этом в эфире сообщил главный редактор издания News Room Павел Федосенко.
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Кому выгодно затягивать выборы
По данным социологических исследований, как отметил журналист, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то первое место занял бы бывший мэр Харькова Михаил Добкин. Именно он лидирует с большим отрывом от других претендентов.
Терехову, его командам и харьковским элитам выгоден этот процесс. Они хотят затянуть его как минимум до осени, чтобы с помощью админресурса Терехов смог вытянуть свой рейтинг и занять первое место,
– отметил Федосенко.
Продолжатель дела Кернеса
Он отметил, что все действия Терехова направлены на то, чтобы показать, что именно он является единственным потомком и продолжателем дела Геннадия Кернеса. Этим он пытается перетянуть на себя часть рейтинга бывшего мэра.
Кадровые перестановки
По словам главного редактора, в Харькове были некоторые кадровые перестановки в основных коммунальных предприятиях. Но, скорее всего, они не будут иметь никакого эффекта. Ведь все организации разваливали и обворовывали годами.
Кто имеет наибольшие шансы на выборах
Борьба на выборах, как добавил Федосенко, скорее всего будет развиваться между Добкиным и Тереховым. "Я думаю, что все-таки будет 2 тура. Ведь пока ни один из них (претендентов – 24 канал) не имеет шанса получить более 50%", – также сказал журналист.
Перевыборы в Харькове: что известно
- Находясь в тяжелом состоянии в больнице, Геннадий Кернес в третий раз победил на выборах мэра в первом туре.
- После смерти Кернеса, временно исполняющим обязанности городского головы стал секретарь горсовета Игорь Терехов.
- В течение двух недель он должен подать ходатайство в Верховную Раду о назначении перевыборов. После этого нардепы имели бы 90 дней на определение даты. По закону, это может быть либо последнее воскресенье марта или октября.
- Впрочем из-за нехватки документов Верховная Рада уже не сможет назначить выборы городского головы Харькова на весну.
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