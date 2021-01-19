Путинские пропагандисты высмеивали штурм Капитолия и дальнейший политический кризис в США как закат американской демократии. Такие заявления могли породить иллюзию у россиян, что эта страница истории США – яркий пример победы авторитарного строя над демократическим.

Но, на самом деле, этот кризис способен нанести больший удар не столько по самой демократической Америке, сколько по режиму Путина. Больше о том, почему кризис в США совсем не играет на руку Путину и почему Кремлю стоит опасаться его последствий – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Голос российских пропагандистов

Как только произошел штурм Капитолия в Вашингтоне, российские пропагандисты в один голос начали вопить о том, что демократия в США – это фикция. И какое они вообще имеют право критиковать Россию, где за высказывания против царствующей десятилетиями власти людей сажают в тюрьму, а силовые разгоны любых протестов – стали нормой? Мол, посмотрите, в США произошло ровным счетом тоже самое.

Российские пропагандисты и их прихвостни в Украине тут же завели пластинку о том, что в Вашингтоне произошел свой Майдан. Мол, что за подмена понятий – почему герои Революции Достоинства – это герои, а вот трамписты – экстремисты и захватчики?

Пропаганда России начала вопить о политическом коллапсе в Америке. Мол, всё, сдулась демократическая Америка! Зато диктаторская Россия – жива и процветает.

Проблемы для Путина

Но, действительно ли политический кризис в США повышает легитимность автократа Путина в России? Вовсе нет! Наоборот – он может принести ему огромное количество проблем внутри страны. Давайте разберемся – почему?



Владимир Путин / Фото Getty Images

Оспаривание роли США как мировой колыбели демократии шло многие годы. Ничего нового в этом нет. Можно сколько угодно критиковать Америку, но стоит сравнить уровень жизни в США и России, и всё становится на свои места.

И как раз хаос в Вашингтоне широко транслировался в России, как нечто, что должно было показать:

демократия – это не хорошо;

демократия – это беспредел на улицах.

Другое дело Россия с ее любовью к жесткой руке – никаких тебе протестов и недовольств.

Злая шутка с Кремлем

Но, я больше чем уверен, что такие насмешливые реплики в сторону Америки сыграют злую шутку с самим Путиным. Особенно, если нынешний американский кризис в финале станет ярким доказательством эффективности устойчивых демократических институтов против опасного и неуравновешеного президента-автократа.

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Смотрите, что происходит – сначала российские пропагандисты раздували истерию вокруг украденных у Трампа выборов, потом называли захват Капитолия и дальнейшие задержания захватчиков – крахом демократии.

Но позже затихли, потому что победу Байдена таки формально подтвердили, Трамп официально осудил насилие со стороны своих сторонников, а Конгресс даже объявил ему импичмент.

Демократические институции – на ура

Нужно быть совсем недалеким, чтобы не понять уже сейчас – демократические институции Америки в данной ситуации сработали на ура. Конечно, если бы Трамп был президентом России, он без проблем остался бы на посту при помощи подконтрольных силовых структур и подыгрывании всех остальных ветвей власти, которые в России давно выполняют, скорее, бутафорную функцию.



Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото Getty Images

Потому что Россия – давно никакая не демократия. В лучшем случае – квази-демкортатия. А если отбросить политкорректность, то самая настоящая диктатура.

Ставка не сработала

Конечно же Путину интересно было любыми методами помешать транзиту власти от Трампа к Байдену. Ведь Владимир Владимирович только начал было называть Дональда своим, только накачал свой народ оболванивающими рассказами Соловьева и Скабеевой о том, что Америкой руководит такой же автократ, так что всё у русских так же хорошо, как у американцев.

А тут такая неувязка – американская демократия взяла и автократа снова победила.

Всю американскую предвыборную кампанию у Путина шли ва-банк, но ставка не сработала – Трамп проиграл битву. И теперь в Кремле тоже понимают – чем глубже хаос на улицах США сейчас, тем:

► более стремительным и показательным будет возрождение Америки;

► тем сильнее будет этот удар для России.

И это может сильно не понравится радикалам внутри России, очень подобным трамповским, тем, что штурмовали Капитолий. Ведь Путин, по сути, обещал им если не крах то закат Америки, а этого не случилось.

Путин потирал ручки

Уверен, во время штурма Капитолия, Путин радостно потирал ручками. Ведь хаос, неразбериха и разрушения – это кульминация многолетних усилий Кремля по подрыву американской демократии. И показательная картинка для внутреннего ура-потребителя. Одно дело тыкать россиян носом в постмайданную Украину, совсем другое в – саму Америку, погрузившуюся в протесты.



Путин потирает ручки / Фото Getty Images

Целевая аудитория такой кремлевской пропаганды, конечно же, внутренняя. Цель в том, чтобы разоблачить, якобы, двуличность американского политического истеблишмента, который:

с одной стороны, поддержал Революцию Достоинства в Украине;

с другой – заклеймил собственных поклонников Трампа, которые ринулись крушить Капитолий.

Разница между Украиной и Россией

Но между Революцией в Украине и захватом Капитолия есть одна большая разница, и в Кремле это прекрасно понимают, но не могут признаться в этом россиянам. В Украине насилие началось со стороны действующей власти, со стороны силовиков.

В Америке же всё наоборот – силовики полтора часа не давали жесткого отпора нападающим, который в этой ситуации был бы вполне адекватным.

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В Украине Майдан стал результатом стихийного протеста народа к которому позже примкнули политики, в Америке насилие спровоцировал действующий президент, который с первых минут призвал народ идти на штурм Капитолия. В Украине народ вышел против насилия режима и за Европейскую интеграцию, в Америке народ штурмовал Капитолий не понимая для чего, слепо веря Трампу.

Ловушка для Путина

Трамп, как и Путин, потакая, разным конспирологическим теориям, и полу обезумевшим псевдо патриотам, сам того не понимая, породил армию людей не понимающих зачем они идут на насилие. И это стало ловушкой для него.

Потому что даже после того, как Трамп насилие осудил, так называемые трамписты не хотят останавливаться и в соцсетях активно обсуждают, как сорвать инаугурацию Байдена и расправиться с ненавистными демократами.



Что стало ловушкою для Путина / Фото Getty Images

И не только демократами, ведь после заявления Трампа о том, что все захватчики Капитолия должны ответить по закону, он и сам стал для них мишенью.

Теории заговора

Не стоит забывать, что ультраправые штурмовавшие Капитолий, подпитываются ненавистью в интернете, на сайтах с разными теориями заговора, которые могут контролироваться извне. В таком случае Трамп сам теряет контроль над такими группами людей. И эти же люди могут пойти против него же.

Именно поэтому сцены жестокого хаоса в Вашингтоне могут стать худшим кошмаром Путина. Ведь пример Трампа показал, что крайне правые сторонники власти с затуманенным пропагандой разумом, могут утопить своего же вождя.

В Вашингтоне Путин увидел, что такие люди могут не просто перейти грань внутри страны, но и посеять хаос и беспорядки. И если их лидер в этом хаосе не будет с ними по одну сторону баррикад, то и он станет врагом. И остановить этот процесс будет крайне сложно.

Нет контроля

Путин долго подкармливал разные ультранационалистические движения внутри России. Часть из них пошла в 2014 году убивать украинцев на Донбасс, часть осталась в России кричать – "Крым наш". Но полного контроля над ними у Путина нет, это скорее ситуативные союзники.



Кремлевская пропаганда не сработала / Фото Getty Images

Это сейчас ультраправые сторонники Путина поддерживают его в агрессии против Украины, но стоит ветру подуть в другую сторону и эти же люди в миг могут посеять хаос внутри России. Яркий пример – антиправительственные протесты на Болотной в Москве в 2011 – 2012 годах. Именно тогда часть российских националистов пошла против Путина.

Постоянное противостояние с Западом

Риторика власти Путина строится на постоянном противостоянии с Западом и обещаниями, что Запад вот вот рухнет, осталось немножко подождать. И ультраправые России потому и остаются на стороне Путина – они верят в это.

Но нынешний кризис в США, который спровоцировал Трамп не без помощи Путина, показал – до нарисованного кремлевской пропагандой краха американской демократии очень далеко. А все сказки Путина о немощности Запада – наглая ложь.

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Поэтому политический кризис в Америке, может стать катализатором кризиса в России. Но если Вашингтон нашел выход из кризиса с помощью демократических институций, то России это сделать будет куда сложнее. Потому что вместо институций там – одни лишь симулякры.