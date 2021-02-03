Вопрос деоккупации Донбасса и Крыма обсуждают на отдельных площадках. Однако законопроект О государственной политике для оккупированных территорий должен быть общим.

Источник: LB

Смешивать 2 разных переговорных процесса не стоит. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма Алексей Резников.

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Что сказал Резников

По словам министра, нормандский формат, который возник в 2014 году, имеет отношение только ко временно оккупированному Донбассу. Он сфокусирован исключительно на вопросе войны, которая происходит на Востоке.

Крым не входит в эту повестку дня. Именно поэтому и возникла идея создания Крымской платформы.

Однако в законе о госполитике на оккупированных территориями вопросы Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска становятся единым целым.

Это права людей, это студенты и школьники, это вопросы рождения, смерти, развода и так далее. Мы говорим о том, каким после деоккупации будет постконфликтный период, как на ныне захваченные территории зайдет украинская власть, как будет восстанавливаться конституционное поле,

– объяснил Резников.

Он добавил, что с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой противоречий по этому вопросу нет.

"Мы все равно отмечаем: к гражданам нашей страны, которые проживают на временно оккупированных территориях, государство относится так же, как и к тем, кто живет на подконтрольных украинскому правительству землях", – подчеркнул Резников.