В Верховной Раде рассматривают Госбюджете на 2021 год. Перед голосованием министр здравоохранения в очередной раз подчеркнул, что медицинская система, из-за недофинансирования, под угрозой. Ведь новый Ковидный фонд в новом году не будут создавать.

Соцэконом – это субвенция (форма денежной помощи для конкретной цели – 24 канал) для местного самоуправления. Такое мнение высказала в эфире 24 канала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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Наверстать за год нельзя

По ее словам, деньги 2020 года тратили на больницы, в частности, техническое оснащение.

Нельзя за 1 год наверстать то, что разваливалось 29 лет,

– отметила Кравчук.

Недофинансированная сфера

Нардеп подтвердила, что в мире всегда медицинская сфера недофинансирована. Поэтому в том, что она не получила достаточно денег, ничего плохого нет.

Отметим! По состоянию на конец октября 2020 года, Минздрав смог потратить только 77 из 129 выделенных миллиардов гривен. Министерство здравоохранения является одним из лидеров по невыполнению расходной части бюджета.

"Конечно, это недостаточный уровень. Он не соответствует тому, что прописано в законе – 5%. Но когда хотя бы раз бюджет был достаточно профинансирован? В 2020 году у нас не было катастрофической ситуации в медицине. И ни разу бюджет медицины не был профинансирован достаточно", – также сказала депутат.

Она добавила, что больше смотрит не на процесс, а на результат. А он в конкретных учреждениях и общинах.

Госбюджет – 2021 / Инфографика 24 канала

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