Почему в Госбюджете не хватило денег на врачей: ответ нардепа
В Верховной Раде рассматривают Госбюджете на 2021 год. Перед голосованием министр здравоохранения в очередной раз подчеркнул, что медицинская система, из-за недофинансирования, под угрозой. Ведь новый Ковидный фонд в новом году не будут создавать.
Соцэконом – это субвенция (форма денежной помощи для конкретной цели – 24 канал) для местного самоуправления. Такое мнение высказала в эфире 24 канала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
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Наверстать за год нельзя
По ее словам, деньги 2020 года тратили на больницы, в частности, техническое оснащение.
Нельзя за 1 год наверстать то, что разваливалось 29 лет,
– отметила Кравчук.
Недофинансированная сфера
Нардеп подтвердила, что в мире всегда медицинская сфера недофинансирована. Поэтому в том, что она не получила достаточно денег, ничего плохого нет.
"Конечно, это недостаточный уровень. Он не соответствует тому, что прописано в законе – 5%. Но когда хотя бы раз бюджет был достаточно профинансирован? В 2020 году у нас не было катастрофической ситуации в медицине. И ни разу бюджет медицины не был профинансирован достаточно", – также сказала депутат.
Она добавила, что больше смотрит не на процесс, а на результат. А он в конкретных учреждениях и общинах.
Госбюджет – 2021 / Инфографика 24 канала
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