В "Голосе" не удовлетворены политикой монобольшинства. Именно поэтому еще 17 июля фракция перешла в оппозицию к действующей власти. Что стало переломным моментом для такого решения – читайте далее.

Прежде всего – первые результаты работы правительства Шмыгаля. Об этом рассказала руководительница партии Кира Рудик в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Первая часть Об олигархах при власти и содержании нардепов за государственные деньги: откровенное интервью с Кирой Рудик

Она подчеркнула, что "Голос" был единственной фракцией, которая вышла из зала заседаний, когда президент представил новый Кабмин – после правительства Гончарука, который был реформаторским, с планом и стратегией.

"Мы понимали, как сможем быть максимально эффективными в парламенте, чтобы можно было принять все хорошее, конструктивное и антиолигархическое. Мы поддержали много инициатив", – отметила депутат.

Потом президент говорит: "Это правительство неэффективно, сейчас я вам покажу профессионалов". И тут выходят профессионалы времен Януковича, которые профессионалы только в одном – как "пилить" государственные деньги,

– подчеркнула Рудик.

И объяснила, что для "Голоса" это было абсолютно неприемлемо. Ведь означало разворот курса страны от реформ, Европы и быстрых шагов к развитию. Именно поэтому депутаты вышли из зала парламента.

Рудик: каждый шаг правительства – это провал

"Мы сказали, что не будем частью этого фарса. Потом смотрели, как будет работать правительство. И видели, что каждый его шаг – это провал", – пояснила глава "Голоса".

В частности, отметила она, говорится о действиях правительства в вопросах борьбы с коронавирусом COVID-19. А также то, что его представители никогда не работают над своими ошибками.

Полное интервью с Кирой Рудик: смотрите видео 24 канала