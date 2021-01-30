В Раде ждут Терехова, Терехов – Раду: почему еще не назначили выборы мэра в Харькове
После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса прошло больше месяца, а парламент до сих пор не назначил дату выборов нового городского главы. В Верховной Раде говорят: секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов не прислал необходимых документов. Сам Терехов ждет запрос Рады.
Источник: Укринформ
Об этом секретарь Харьковского горсовета сообщил на пресс-конференции.
Ранее Рада не может назначить выборы мэра в Харькове, потому что не хватает документов
В Харькове ждут запрос Верховной Рады
Терехов говорит, что должен получить ответ, каких именно документов нардепам не хватает для того, чтобы рассмотреть вопрос о назначении нового голосования.
Жду получения от Верховной Рады необходимой информации по этому поводу, потому что ко мне ничего не поступало. После письменного запроса документы сразу будут направлены в Верховную Раду с целью назначения выборов городского главы,
– сказал Терехов.
Терехов говорит, что об отсутствии документов ему не сообщили
Секретарь горсовета говорит, что еще 31 декабря 2020 года подал обращение в парламент, чтобы тот назначил выборы мэра в Харькове.
О том, что не хватает копии свидетельства о смерти Геннадия Кернеса и решения сессии горсовета о принятии этого факта к сведению, Терехов якобы узнал из СМИ, а не из Верховной Рады.
Считаю, что городу Харькову нужен легитимный мэр, чтобы у харьковчан появилась стабильность,
– Терехов утверждает, что только за быстрые выборы.
Что ранее говорили в Верховной Раде относительно выборов
Ранее СМИ со ссылкой на комитет парламента по вопросам организации государственной власти сообщили, что документов, которые предоставил Терехов недостаточно. Без них процесс рассмотрению вопроса заторможен и он не может быть внесен в повестку дня парламента.
Главное о предстоящих выборах в Харькове:
- Экс-мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в Германии в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
- 1 января секретарь горсовета Терехов заявил, что попросил парламент назначить новые выборы городского главы.
- По информации СМИ, самыми весомыми претендентами на должность являются именно Терехов, экс-мэр города Михаил Добкин и нардеп Александр Фельдман.
- На сайте Харьковского горсовета мэром до сих пор указан Кернес.
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