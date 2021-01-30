После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса прошло больше месяца, а парламент до сих пор не назначил дату выборов нового городского главы. В Верховной Раде говорят: секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов не прислал необходимых документов. Сам Терехов ждет запрос Рады.

Источник: Укринформ

Об этом секретарь Харьковского горсовета сообщил на пресс-конференции.

Ранее Рада не может назначить выборы мэра в Харькове, потому что не хватает документов

В Харькове ждут запрос Верховной Рады

Терехов говорит, что должен получить ответ, каких именно документов нардепам не хватает для того, чтобы рассмотреть вопрос о назначении нового голосования.

Жду получения от Верховной Рады необходимой информации по этому поводу, потому что ко мне ничего не поступало. После письменного запроса документы сразу будут направлены в Верховную Раду с целью назначения выборов городского главы,

– сказал Терехов.

Терехов говорит, что об отсутствии документов ему не сообщили

Секретарь горсовета говорит, что еще 31 декабря 2020 года подал обращение в парламент, чтобы тот назначил выборы мэра в Харькове.

О том, что не хватает копии свидетельства о смерти Геннадия Кернеса и решения сессии горсовета о принятии этого факта к сведению, Терехов якобы узнал из СМИ, а не из Верховной Рады.

Считаю, что городу Харькову нужен легитимный мэр, чтобы у харьковчан появилась стабильность,

– Терехов утверждает, что только за быстрые выборы.

Что ранее говорили в Верховной Раде относительно выборов

Ранее СМИ со ссылкой на комитет парламента по вопросам организации государственной власти сообщили, что документов, которые предоставил Терехов недостаточно. Без них процесс рассмотрению вопроса заторможен и он не может быть внесен в повестку дня парламента.

Главное о предстоящих выборах в Харькове: