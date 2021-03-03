Евросоюз снял санкции с чиновников из команды Виктора Януковича - экс-главы Кабмина Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника. Это произошло, ведь Украина так и не предоставила детальную информацию относительно их вины.

Такое мнение высказал руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко. И подчеркнул, что решение ЕС – вполне ожидаемое.

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Расследование в Украине в отношении Арбузова и Табачника фактически развалилось, – Дяденко

Адвокат отметил, что Евросоюз получил от Украины просьбу о включении этих должностных лиц в санкционный список. Впоследствии Генеральная прокуратура передала в ЕС соответствующие документы.

Ожидали от Украины, когда будет предоставлена ​​детализированная информация относительно вины этих лиц. К сожалению, в Евросоюзе не дождались,

– пояснил Михаил Дяденко.

И добавил, что расследование в Украине в отношении Арбузова и Табачника фактически развалилось, поэтому им нечего инкриминировать. Поэтому весьма сомнительно говорить, что их назовут виновными, даже если прокуратура завершила расследование и передала это дело в суд.

Он вспомнил, что в 2014 – 2015 годах парламентские комитеты рассматривали ситуацию по расследованию дел в отношении экс-чиновников команды Януковича. Выносились определенные рекомендации Генеральной прокуратуре.

"Однако с тех пор изменились и генеральные прокуроры, и сегодня это уже Офис генпрокурора, а расследование ничем не закончилось", – прокомментировал руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко.

По его мнению, другие должностные лица, против которых сейчас введены санкции, со временем тоже могут быть исключены из списка.

Справка. Санкции против Виктора Януковича и его окружения впервые ввели в марте 2014 года – после начала российской агрессии, которой президент-беглец способствовал. С тех пор ограничения продолжают на ежегодной основе.

Кого ранее исключили из санкционного списка

Послы Евросоюза в июле 2018 года исключили из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и бывшего депутата Сергея Клюева.

В марте 2019 года было официально снято санкции с Андрея Клюева – бывшего главы администрации президента Януковича, а также с экс-генерального прокурора Виктора Пшонки.

В марте 2020 года Совет ЕС решил снять санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Михаил Дяденко объяснил, почему ЕС сняли санкции с Арбузова и Табачника: