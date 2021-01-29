Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский должен принять решение и самостоятельно уйти из фракции, чтобы не позорить себя и коллег. Чем быстрее он это сделает, тем меньше для него будут репутационные потери.

Источник: 24 канал

Журналист Сергей Лещенко заявил, что Дубинский своими действиями "тянет на дно" всех людей из его окружения. В частности, в ситуации, которая сложилась вокруг выхода депутата из фракции, Дубинского уже ничего не спасет.

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По словам Лещенко, количество людей, которые поддерживают исключение Дубинского из "Слуги народа", будет только расти. Как отметил журналист, единственное, что он может сделать, это – по-товарищески не подставлять своих коллег.

Он создал проблемы Украине, себе, "Слуге народа" и другим. Вместо того, чтобы в дальнейшем не расширять этот круг, он продолжает создавать проблемы людям. Это непорядочность и его сущность,

– отметил журналист.

Что будет после исключения из фракции

Как заявил Лещенко, если есть люди, которые не хотят ассоциировать свое будущее со "слугами народа" и выйдут вместе с Дубинским, то это будет лучше, чем мнимая поддержка. По его мнению, те, кто готовы выходить из фракции, должны это сделать.

Журналист также вспомнил ситуацию, когда Дубинский в эфире одного из телеканалов заявлял о поддержке партии Анатолия Шария.

"Если Дубинский хочет туда вступить, то пусть объявит, что он там видит свое будущее", – подытожил Лещенко.

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Выход Дубинского из фракции: коротко

Министерство финансов США ввело санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины. В частности, это касалось нардепа Александра Дубинского.

В "Слуге народа" заверили, что для тщательного расследования СБУ необходимо, чтобы Дубинский на время вышел из фракции.

По данным СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января 2021 года Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно прекратить членство в партии, однако тот отказался.

"Слуги народа" проводили опрос об исключении Александра Дубинского из фракции.



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