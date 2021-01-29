Дубинский должен уйти самостоятельно, чтобы не позорить себя и партию, – Лещенко
Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский должен принять решение и самостоятельно уйти из фракции, чтобы не позорить себя и коллег. Чем быстрее он это сделает, тем меньше для него будут репутационные потери.
Источник: 24 канал
Журналист Сергей Лещенко заявил, что Дубинский своими действиями "тянет на дно" всех людей из его окружения. В частности, в ситуации, которая сложилась вокруг выхода депутата из фракции, Дубинского уже ничего не спасет.
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По словам Лещенко, количество людей, которые поддерживают исключение Дубинского из "Слуги народа", будет только расти. Как отметил журналист, единственное, что он может сделать, это – по-товарищески не подставлять своих коллег.
Он создал проблемы Украине, себе, "Слуге народа" и другим. Вместо того, чтобы в дальнейшем не расширять этот круг, он продолжает создавать проблемы людям. Это непорядочность и его сущность,
– отметил журналист.
Что будет после исключения из фракции
Как заявил Лещенко, если есть люди, которые не хотят ассоциировать свое будущее со "слугами народа" и выйдут вместе с Дубинским, то это будет лучше, чем мнимая поддержка. По его мнению, те, кто готовы выходить из фракции, должны это сделать.
Журналист также вспомнил ситуацию, когда Дубинский в эфире одного из телеканалов заявлял о поддержке партии Анатолия Шария.
"Если Дубинский хочет туда вступить, то пусть объявит, что он там видит свое будущее", – подытожил Лещенко.
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Выход Дубинского из фракции: коротко
- Министерство финансов США ввело санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины. В частности, это касалось нардепа Александра Дубинского.
- В "Слуге народа" заверили, что для тщательного расследования СБУ необходимо, чтобы Дубинский на время вышел из фракции.
- По данным СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января 2021 года Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно прекратить членство в партии, однако тот отказался.
- "Слуги народа" проводили опрос об исключении Александра Дубинского из фракции.
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