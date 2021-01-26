По информации СМИ, президент попросил Александра Дубинского выйти из фракции. Однако депутат отказался выполнять просьбу Владимира Зеленского. Политолог Владимир Фесенко считает, что если нардеп все-таки выйдет из "Слуги народа", его влияние как внефракционного нардепа значительно уменьшится.

По словам Владимира Фесенко, это еще раз свидетельствует, что вряд ли возможен раскол внутри фракции. Ведь если даже Дубинский в этой ситуации не хочет выходить из монобольшинства, то еще меньше поводов для выхода у других депутатов.

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Он отметил, что некоторые нардепы, которых ранее исключили из "Слуги", подтвердили – их возможности и статус значительно уменьшились после этого.

"Кроме этого, Дубинский пошел на принцип. Он считает себя оскорбленным, и если депутат сам выйдет, это будет признанием его вины. А он этого делать не хочет", – объяснил политолог.

У Зеленского лопнуло терпение в отношении Дубинского, – Фесенко

Президент продемонстрировал принципиальную позицию относительно Дубинского. По мнению Владимира Фесенко, у Зеленского просто лопнуло терпение в отношении этого депутата. И это недовольство накапливалось.

Он вспомнил, что впервые это проявилось во время скандала с прослушкой премьера Алексея Гончарука. И предположил, что санкции США против Дубинского стали для президента последней каплей.

Что известно о прослушке Гончарука? • 15 января в сети опубликовали аудиозапись встречи якобы тогда еще действующего премьера Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов, главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, было обсуждение о том, как объяснить Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны. • Во время разговора "Гончарук" сказал, что президент – "полный профан" в экономике и добавил, что у Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов". • После скандала премьер написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. После встречи с президентом Гончарук остался на должности. Тогда Зеленский дал ему "второй шанс". Однако уже 4 марта Рада таки отправила Гончарука в отставку.

Политолог также назвал 2 варианта дальнейшего развития событий.

► Возможное исключение Дубинского из состава "Слуги народа". Хотя с этим связаны определенные риски. Дубинский может потянуть за собой некоторых депутатов. Правда, только мажоритарщиков. Тогда могут возникнуть риски для юридического существования монобольшинства.

►Дубинський может остаться в составе фракции, но будет уже выступать как оппозиционный депутат. Такие ситуации были раньше, например, когда оппозиционная группа была внутри "Блока Петра Порошенко".

По моему мнению, даже Коломойскому не выгодно, чтобы его депутаты выходили вместе с Дубинским. Тогда он полностью потеряет влияние на фракцию и вступит в прямой конфликт с Зеленским,

– отметил Владимир Фесенко.

Он также заключил, что рационально президенту не выгодно распускать парламент. Но если такие ситуации будут накапливаться, может быть, глава государства на это и пойдет.

Санкции США против Дубинского: что известно

11 января 2021 года Министерство финансов США внесло народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Дубинского и 6 украинских граждан в перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Их подозревают в работе на Россию.

Такие ограничения сам парламентарий назвал результатом очередных грязных провокаций и требовал созвать из-за этого заседание фракции.

Кроме этого, депутат заявил, что не намерен выходить из фракции из-за введенных санкций.



США ввели санкции против украинцев / Инфографика 24 канала