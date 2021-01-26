За нардепом от фракции "Слуга народа" Александром Дубинским в Верховной Раде стоит значительное количество людей, которых связывают с Игорем Коломойским. Если его исключат из фракции, то за ним пойдут и люди олигарха.

Источник: 24 канал

Депутат от фракции "Голос" Александра Устинова пояснила, что после этого монобольшинство в парламенте может"развалиться". В частности, это станет первым шагом к перевыборам в Раде.

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Почему Дубинский не хочет выходить из фракции

Устинова рассказала, что пребывание Дубинского в "Слуге народа" дает ему доступ к значительному количеству информации. В то же время для него это является возможностью влиять на принятие решений во фракции.

Дубинский понимает, что выйдя из "Слуги народа", он потеряет огромную часть своего влияния и станет менее защищенным, в том числе и от своих "удобных" прокуроров,

– заявила она.

Как рассказала депутат, нерешительность руководства фракции в отношении Дубинского является плохим знаком как для монобольшинства, так и для Офиса Президента.

По ее словам, под санкции США попадают очень одиозные лица, поэтому он не является обычным депутатом. В частности, его обвиняют в попытке вмешаться в президентские выборы США.

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Как отметила Устинова, если сейчас Украина не сделает шаг в отношении Дубинского, то для новой администрации Джозефа Байдена это будет показателем неготовности сотрудничества Офиса Президента США.

"Когда нужно было исключать других депутатов, то это делали мгновенно, а теперь мы видим огромную задержку", – подытожила депутат.

Исключение Дубинского из партии: кратко