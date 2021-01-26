Почему Дубинский держится за место в "Слуге народа": объяснения депутата
За нардепом от фракции "Слуга народа" Александром Дубинским в Верховной Раде стоит значительное количество людей, которых связывают с Игорем Коломойским. Если его исключат из фракции, то за ним пойдут и люди олигарха.
Источник: 24 канал
Депутат от фракции "Голос" Александра Устинова пояснила, что после этого монобольшинство в парламенте может"развалиться". В частности, это станет первым шагом к перевыборам в Раде.
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Почему Дубинский не хочет выходить из фракции
Устинова рассказала, что пребывание Дубинского в "Слуге народа" дает ему доступ к значительному количеству информации. В то же время для него это является возможностью влиять на принятие решений во фракции.
Дубинский понимает, что выйдя из "Слуги народа", он потеряет огромную часть своего влияния и станет менее защищенным, в том числе и от своих "удобных" прокуроров,
– заявила она.
Как рассказала депутат, нерешительность руководства фракции в отношении Дубинского является плохим знаком как для монобольшинства, так и для Офиса Президента.
По ее словам, под санкции США попадают очень одиозные лица, поэтому он не является обычным депутатом. В частности, его обвиняют в попытке вмешаться в президентские выборы США.
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Как отметила Устинова, если сейчас Украина не сделает шаг в отношении Дубинского, то для новой администрации Джозефа Байдена это будет показателем неготовности сотрудничества Офиса Президента США.
"Когда нужно было исключать других депутатов, то это делали мгновенно, а теперь мы видим огромную задержку", – подытожила депутат.
Исключение Дубинского из партии: кратко
- Министерство финансов США ввело санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины. В частности, это касалось нардепа Александра Дубинского. Как заверили в Штатах, он вмешивался в выборы президента США и действовал против одного из кандидатов – Джозефа Байдена.
- В "Слуге народа" заверили, что для тщательного расследования СБУ необходимо, чтобы Дубинский на время вышел из фракции.
- По данным СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января 2021 года Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно прекратить членство во фракции. В то же время нардеп не признает себя виновным.
- Дубинский 26 января обратился к Зеленскому и попросил о личной встрече.
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