Провал второго голосования за Юрия Витренко – это, конечно, не только о назначении очередного министра энергетики. Далее читайте на украинском.

Джерело: Facebook

Оскільки для Вітренка пропонувалася одразу і посада віцепрем'єра, то більшість учасників політичного процесу побачили тут явний натяк на посаду очільника уряду. Тому, голосуючи проти Вітренка на пост міністра, депутати "завбачливо" висловлювали йому і "вотум недовіри" як очільника уряду.

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Питання нового прем'єра нікуди не поділося

Кулуарами ходять розмови, що нового прем'єра шукатимуть в будь-якому випадку. Але ризики величезні: за наявного розкладу сил у Верховні Раді голосування за новий Кабінет міністрів – задача надскладна. Кого тільки цього тижня не називали очільником уряду. Починаючи від того ж Юрія Вітренка, згадуючи Андрія Коболєва, нового аграрного міністра Романа Лещенка, навіть Кирила Тимошенка, і, як не дивно, експрем'єра Володимира Гройсмана. Усі ці прізвища фігурували у публікаціях певних видань, що спеціалізуються на "зливах" інформації. Звісно, цю інформацію треба ділити навпіл.

Той самий Гройсман останнім часом дуже різко критикує владу і чинний уряд, прозоро натякаючи, що без власної фракції до уряду не піде. Очевидно, враховуючи власний досвід прем'єрства. Для нього раціональніше вичекати виборів і там уже займатися предметними переговорами, а не пірнати у цю "політичну ополонку".

Щодо інших, то Коболєв у політичному сенсі досить подібний до Вітренка, і це ставить під сумніви його публічно-політичні перспективи. Щодо різних "молодих креатур", то виникає питання щодо доцільності їхнього "раннього спалення" на посаді очільника уряду у цей нелегкий момент.

Тому насправді провал голосування за Вітренка – це не найгірший сигнал для уряду Шмигаля, бо свідчить, що зараз навряд чи хтось голосуватиме його відставку.

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Водночас відсутність синхронного голосування у Раді за ключові кадрові рішення дозволить опонентам влади знову ставити питання про "наявність більшості" і необхідність дострокових парламентських виборів для формування уряду. І це теж, очевидно, будуть враховувати під час будь-якого наступного "кадрового голосування".