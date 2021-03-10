Я не самоубийца, – депутаты боятся подписываться за отставку Венедиктовой
В конце февраля депутаты от "Голоса" начали собирать подписи за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Процесс происходит очень медленно.
Источник:24 канал
Сейчас есть около 20 подписей. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
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Депутаты боятся подписаться за отставку генпрокурора
По его словам, многие фракции обещают подписаться, но позже.
Очень многие представители, особенно большинства, неофициально говорят: "Я не самоубийца, чтобы подписываться под отставкой человека, который может привлечь меня к ответственности",
– отметил Юрчишин.
Он отметил, что в Украине пока искажена система привлечения к ответственности нардепов. Единственным человеком, который может подписать подозрение и начать следственные действия, является генеральный прокурор.
"Мы будем собирать подписи до тех пор, пока депутаты не увидят, что удерживать такого генпрокурора – это вред для страны", – добавил нардеп.
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