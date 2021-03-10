В конце февраля депутаты от "Голоса" начали собирать подписи за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Процесс происходит очень медленно.

Сейчас есть около 20 подписей. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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Депутаты боятся подписаться за отставку генпрокурора

По его словам, многие фракции обещают подписаться, но позже.

Очень многие представители, особенно большинства, неофициально говорят: "Я не самоубийца, чтобы подписываться под отставкой человека, который может привлечь меня к ответственности",

– отметил Юрчишин.

Он отметил, что в Украине пока искажена система привлечения к ответственности нардепов. Единственным человеком, который может подписать подозрение и начать следственные действия, является генеральный прокурор.

Отметим! В "Слуге народа" не видят оснований для того, чтобы отправить генпрокурора в отставку.

"Мы будем собирать подписи до тех пор, пока депутаты не увидят, что удерживать такого генпрокурора – это вред для страны", – добавил нардеп.

Почему нардепы боятся подписываться за отставку Венедиктовой: смотрите видео

Заметим, что политолог Олег Саакян заявил, что на Банковой понимают – кресло Венедиктовой шатается.