В Украине нормы трудового законодательства не распространяются на народных депутатов. В частности, их деятельность определяет отдельный закон "О статусе народного депутата".

Однако прогулы нардепов вызывают справедливое возмущение общества. Об этом заявил парламентский аналитик движения ЧЕСТНО Дмитрий Черетун в эфире 24 канала.

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По его словам, норма о лишении депутатов выплат за прогулы сделала их более дисциплинированными, чем раньше.

Если депутаты не хотят терять эти деньги, то они вынуждены ходить на заседания и голосовать,

– заявил аналитик.

Лишение возмещения расходов

Черетун отметил, что депутатов, которые в течение месяца без уважительной причины пропустили более 30% голосования в Верховной Раде, лишат не зарплат, а именно возмещения расходов на депутатские полномочия.

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Как рассказал аналитик, депутаты получат зарплату, но ее размер будет зависеть от количества голосований в парламенте.

"Депутаты иногда могут болезненно реагировать на то, что их лишают этих выплат", – предположил он.

Черетун пояснил, что депутаты все же смогут получить возмещение расходов, если предоставят документы, которые подтвердят уважительную причину их отсутствия.

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Что этому предшествовало: коротко