Почему депутатов не увольняют за прогулы во время голосований: объяснение аналитика
В Украине нормы трудового законодательства не распространяются на народных депутатов. В частности, их деятельность определяет отдельный закон "О статусе народного депутата".
Однако прогулы нардепов вызывают справедливое возмущение общества. Об этом заявил парламентский аналитик движения ЧЕСТНО Дмитрий Черетун в эфире 24 канала.
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По его словам, норма о лишении депутатов выплат за прогулы сделала их более дисциплинированными, чем раньше.
Если депутаты не хотят терять эти деньги, то они вынуждены ходить на заседания и голосовать,
– заявил аналитик.
Лишение возмещения расходов
Черетун отметил, что депутатов, которые в течение месяца без уважительной причины пропустили более 30% голосования в Верховной Раде, лишат не зарплат, а именно возмещения расходов на депутатские полномочия.
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Как рассказал аналитик, депутаты получат зарплату, но ее размер будет зависеть от количества голосований в парламенте.
"Депутаты иногда могут болезненно реагировать на то, что их лишают этих выплат", – предположил он.
Черетун пояснил, что депутаты все же смогут получить возмещение расходов, если предоставят документы, которые подтвердят уважительную причину их отсутствия.
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Что этому предшествовало: коротко
- По данным движения ЧЕСНО, 79 нардепов не получат выплаты на депутатские полномочия за декабрь 2020 года.
- В целом народным избранникам не выплатят примерно 3,3 миллиона гривен.
- Зарплату не получат депутаты, которые в течение месяца пропустили более 30% голосований в Верховной Раде или более 50% заседаний комитетов.
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