Источник: "Перекрестный допрос" на 24 канале

Почему Украина не смогла договориться с МВФ о предоставлении помощи, есть ли перспективы во введении налоговой амнистии для бизнеса и как повлияет назначение Маркаровой на сотрудничество с США – ответил директор Киевской школы экономики, экс-министр развития экономики и советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.

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По вашему мнению, что пошло не так в нашем общении с Международным валютным фондом? Когда появилась информация, что миссия завершилась и денег не будет, мы позвонили министру финансов. Он сказал, что это – неправда, миссия продолжает работу, все хорошо. Однако через несколько дней Даниил Гетманцев сообщил, что она завершилась, денег все-таки не будет.

Была неприятная деталь, что с той стороны получилась коммуникация, а с нашей – нет. Мы ведь ждали, чтобы видеть их коммуникацию. В этом вопросе немного были недоразумения. Из-за этого образовался вакуум интерпретации с украинской стороны. На самом деле происходили зумы, ведь физической возможности приезда не было. И это очень отличается от стандартной миссии. Когда она приезжает на 2 недели, работает 24 часа 7 дней, потом возвращается.

И уже впоследствии 2 – 3 недели готовится конкретный текст меморандума договоренностей на рабочем уровне. Сейчас этого не произошло, ведь не очень понятно, что такое миссия во время COVID-19. Думаю, нам нужно стараться довести ситуацию до того, чтобы начинать обсуждать текст меморандума, а не конкретные экономические или законодательные вопросы.

Нам указали, какие точечные моменты мы должны исправить?

Мне не нравится, когда говорят "нам указали". Мы тоже на что-то указываем.

На что мы указали?

У нас есть своя позиция по ряду вопросов:

Эти процессы должны сойтись до определенного результата. Здесь есть проблема недоверия. Она связана с тем, что мы много лет находимся в политическом психозе. К примеру, должны были стоять 2 законопроекты о рынке земли на 1 – 2 марта. Но их не успели проработать – там было около 1200 правок или страниц. Не поставили, потому что еще не готово – это уже воспринимают как измену на политическом уровне.

Как известно, вы – сторонник сотрудничества Украины с МВФ?

Да. Я, возможно, наиболее радикальный сторонник из тех, кто есть. Вместе с Маркаровой (Оксана Маркарова – экс-министр финансов и посол в США) и еще несколькими. Поэтому, когда я негативно о чем-то говорю, в этом есть определенный информационный смысл.



Тимофей Милованов / Фото 24 канала

Вам не кажется, что Украина в сотрудничестве с МВФ просто превратилась в инъекционного наркомана или нищего? Мы живем от транша к траншу, чтобы покрывать бюджетный дефицит. Почему вы, как экономический специалист, а теперь еще и советник главы Офиса Президента, не настаиваете на том, чтобы сокращать расходы государственного аппарата?

► Во-первых, начнем с инъекционного наркомана. Почему сразу инъекционный? Потому что есть такая фраза "игла МВФ". Эта дискуссия идет от Игоря Коломойского, Виктора Медведчука и похожих сил. Не будем использовать эту терминологию.

► Во-вторых, вы говорите, что лучше тратить меньше, чем занимать. Якобы с МВФ есть такая измена – они всегда обещают деньги, а получаем мы долги. Однако долги для развивающейся страны – это хорошо. Мы занимаем деньги и инвестируем. Представьте, у вас есть стартап. Может ли стартап генерировать прибыль? Нет, он может занимать.

А почему мы не можем сразу инвестиции брать? Мы эти деньги просто проедаем.

Важно, как именно мы тратим эти деньги. Если эффективно, с пользой для развития, имея стратегию на 3 – 150 лет, тогда это имеет смысл. Однако, если их просто "разбазариваем", потому что вы правы, когда говорите, что мы их "проедаем". Тогда, возможно, лучше и не делать. Чем больше коррупции, тем больше шансов, что эти бюджетные деньги используют неэффективно. Их либо воруют, либо закапывают в землю, либо раздают не тем, кто нуждается.

Как профессор экономики, я учу студентов думать не о том, как описать ситуацию, а какие действия можно сделать. Это 3-летняя декларация – то есть, не каждый год о чем-то договариваться, а смотреть стратегически на несколько лет вперед. И думать не о 156 приоритетах, а о 5 – 7 направлениях.

Мы должны ответить на вопрос – какую экономику строим. Пока такого ответа нет, он общий или очень широкий, мы не можем быть уверены, что тратим эффективно те ограниченные ресурсы, которые имеем.

Уже не впервые говорили, чтобы составлять бюджет на 3 года. Но до этого еще не дошло.

Политически это не выгодно, прежде всего депутатам. Если мы сейчас договоримся о том, как деньги будут тратиться примерно через 2 года, это означает, что тогда будет ограничена возможность подавать поправки и "хотелки".

Почему я говорю, что МВФ от нас что-то требует, потому что мы привыкли – тот, кто дает нам деньги, может ставить какие-то условия. Поэтому и такая риторика.

Моя риторика такова – мы партнеры, подписавшие меморандум. Это означает, что мы должны выполнять определенные вещи либо в будущем, либо уже. С другой стороны, если мы это выполнили фактически, то тогда они тоже должны переходить на следующий этап. Это должны быть партнерские отношения. Даже если смотреть с экономической точки зрения, мы – ребенок, а они – взрослые и успешные родители-миллиардеры. Все равно к ребенку нужно относиться, как к взрослому человеку.

Если говорить на будущее, что дальше с МВФ?

Получим транш. Надо сделать свою часть работы. Нужно поработать. Там есть несколько политических и много технических моментов. Технические можно закрыть, а политические – здесь должно быть решение на высшем уровне.

О налоговой амнистии и бизнесе

Налоговую амнистию, если я не ошибаюсь, президент обещал еще 2 года назад, а сейчас внес 4 законопроекта. Насколько я понимаю, это будет добровольным делом – хочешь показываешь свое состояние, а хочешь нет. Насколько олигархам может быть интересно такое предложение? Вы верите в эту реформу?

Думаю, что не сразу, как и с любым изменением в Украине.

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А какие-то олигархи подавали свои правки в законопроект, которые готовы быть первыми, кто протестует это?

Через депутатов подают, но, если честно, у большинства олигархов, если так можно говорить, активы находятся в более-менее понятном смысле, ведь они кредитуются. Не все олигархи такие, а те, которые совсем другие, точно не будут пользоваться этой амнистией. Поэтому мы здесь больше говорим о людях, которые где-то там свечной заводик сделали, или стянули первый миллион в 90-х годах.

Теперь состоялся первый классический стартовый капитал, а дальше нам надо, чтобы этот капитал работал в интересах страны. Нам нужно его оставить в Украине. Сегодня развивается крипта (криптовалюта – 24 канал), и это вообще не проблема вывести (активы – 24 канал). Многие люди еще хранят деньги в наличности в Украине или в каких-то активах непонятных. Нравится нам это или нет, но амнистию надо делать.