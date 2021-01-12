В правительстве прогнозируют, что уже с февраля газ для населения может стоить примерно 5,4 гривны за кубометр. Но мы возвращаемся к ручному регулированию рынка.

Эксперт Офиса реформ Кабинета министров Украины Максим Гардус рассказал, как формируется цена на рынке и почему она может колебаться. Об этом он говорил в эфире 24 канала.

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Колебания цен

По его словам, дело в том, что рыночные цены имеют свойство колебаться. И с началом коронакризиса упало производство и снизился спрос в Европе и в Украине, соответственно, тогда цены опустились.

Поэтому в конце зимы 2020 года, благодаря огромным запасам, потребителям были выгодны рыночные цены, потому что они опускались синхронно с рынком. Теперь мы видим встречный тренд,

– пояснил Градус.

Сейчас же цены подросли, поэтому рыночная цена для населения оказалась невыгодной, подчеркнул специалист. И в итоге потребитель сможет выбрать себе поставщика с приемлемой ценой.

Как формируется цена?

Каждый поставщик предлагает свою цену в зависимости от оптовой, по которой закупает, и своей наценки. Такая конкуренция на рынке в идеале должна привести к улучшению и удешевлению услуг.

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