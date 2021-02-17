В Украине схватили 2 российских боевиков, которые пытались пробраться незаконно. Один из них – руководитель диверсионно-разведывательной группы боевиков. На самом деле есть 2 причины, почему россиянам так хочется приехать в Украину.

Военный эксперт Сергей Жданов отметил, что российские боевики пытаются попасть на территорию Украины по 2 причинам. Они либо пытаются занимаются расследовательско-диверсионной деятельностью, либо бегут от российской службы.

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Жданов отметил, что условия прохождения службы в российских частях каждый раз ухудшаются.

Там не комплектуют, им прекратили платить боевые, остались только надбавки за особые условия службы,

– сказал эксперт.

"Также не стоит забывать, что там нет правового государства, нет юрисдикции. Там "закон – Тайга, медведь – хозяин", – заверил Жданов.

Он подытожил, что ни один человек там не защищен в правовом поле от произвола.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала