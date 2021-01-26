На оккупированной территории Донбасса уже 7 лет функционирует тюрьма "Изоляция". Ее создали российские боевики сразу после оккупации региона. Выяснилось, что среди заключенных есть не только проукраинское население, но и "местное ополчение".

Источник: "Радио Свобода"

Тюрьму оккупантов уже прозвали настоящим концлагерем из-за жестокого обращения с заключенными. Об этом сообщил журналист Станислав Асеев, который 2 года пробыл в "изоляции".

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Местные жители считают, что в тюрьму сажают только проукраинское население, однако такое утверждение – ложное.

Жители ОРДО не представляют, что половина узников "изоляции" – это так называемое местное"ополчение". Очень редко в концлагерь попадают рядовые боевики. Сюда бросают тех, кто может быть опасным прежде среди "своих",

– сказал журналист.

По его словам, именно "своим" в тюрьме достается больше всего.

Кого и почему заключают боевики

►Осенью 2019 года в "Изоляцию" попал генерал-майор так называемого "МЧС ДНР" Андрей Богомаз, он также работал заместителем местного "министра МЧС" Алексея Кострубицкого. Его обвинили в якобы нецелевом использовании бюджетных средств.

►По обвинению в шпионаже в пользу Украины посадили полковника так называемой "5 бригады 1 АК ДНР" Юрия Чайковского. По словам самого оккупационного военного, в его кабинете под столом обнаружили прикрепленную скотчем флешку. В ней содержалась информация о технических характеристиках российского миномета, которую он якобы передал Службе безопасности Украины.

Такие обвинения на самом деле, мол, были обусловлены давним конфликтом Чайковского с ГРУ России. Речь идет о том, что еще в 2015 году он отказал им в одной из контрабандных схем. Перед пророссийским военным стоял выбор – или сесть как "шпион СБУ" на 15 лет, или договориться с "людьми из Корпуса". Он согласился на второй вариант.

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Основателя сепаратистского движения избивали до полусмерти

Подполковника "4 бригады 2 АК" Сергея Ставничного, который основал сепаратистское движение в Одессе, били жесточайшее. Его били электрическим током и пытали на дыбе (средневековое орудие пыток, на котором растаскивают человека) в здании "МГБ ДНР". Из-за травм суставов он едва мог ходить. Более месяца Ставничный провел в подвале "Изоляции".

Сначала его обвиняли в шпионаже в пользу Украины и торговле оружием. Однако впоследствии его осудили за незаконное хранение оружия. Он согласился на такое обвинение, потому что в соседнюю камеру "изоляции" боевики привезли его гражданскую жену.

Хозяин "Изоляции" Куликовский Денис ночами фактически мыл им пол концлагеря, забивая до полусмерти – он требовал отдать дорогую коллекцию часов, фото которой нашел в телефоне Ставничного,

– рассказал Асеев.

Ставничный имел тесный контакт с ФСБ. Именно из-за конфликта интересов с ФСБ его кинули в "Изоляцию".

Среди "луганских гостей" концлагеря оказался и так называемый "министр сельского хозяйства Руслан Сороковенко. Первое время он едва мог разговаривать после пережитых пыток.

Награжденного за "возвращение Крыма" везли в мешке для картофеля

Андрея Ибрагимова, получившего от оккупантов медаль "За возвращение Крыма", привезли в "Изоляцию" в мешке из-под картошки. Его плотно обмотали скотчем и били в течение нескольких часов поездки из Луганска в Донецк. Кстати, в начале пребывания в "Изоляции" задержанный даже не знал, что он в Донецке.

Капитан вместо боксерской груши

Капитана так называемого "батальона Легион" Алексея Сидорова били электрическим током через задний проход и гениталии. Его обматывали матрасами и подвешивали вместо боксерской груши.

Обратите внимание! По словам Асеева через "концлагерь" прошли несколько десятков местных лейтенантов, сержантов и рядовых разных "бригад" и "батальонов". Кроме того, были и русские добровольцы, которых часто пытали с особой жестокостью.