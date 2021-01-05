В деле об убийстве Павла Шеремета произошел новый сдвиг 4 января, когда мир увидел запись разговора, во время которого белорусские силовики обсуждали убийство журналиста. Запись датирована 2012 годом, но бывший спецназовец Игорь Макар не публиковал ее в течение 8 лет.

Как пояснил сам бывший силовик, он все эти годы выжидал нужный момент, чтобы опубликовать записи. Об этом Игорь Макар рассказал в интервью Euroradio.

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После получения этих записей из собственных источников в КГБ мужчина уехал в Европейский Союз, но продолжал собирать информацию о преступлениях чиновников и госслужащих.

После президентских выборов в Беларуси в 2020 году я увидел ту сплоченность белорусского народа против беззакония, и понял, что именно сейчас белорусскому народу нужна моя помощь и поддержка,

– рассказал Игорь Макар.

Правда, экс-спецназовец признается, что благодаря записям смог спасти жизнь своего друга – бывшего начальника СИЗО №1 Минска Олега Алкаева.

"Услышав его имя на записях, я обратился к американским дипломатам. Тогда Олег Алкаев получил из полиции уведомление, что ему нужна охрана, что ему нельзя уезжать из Германии, ведь его жизни угрожает опасность", – рассказал бывший белорусский силовик.

Получается, что он так же мог бы предотвратить и убийство журналиста Павла Шеремета. Впрочем, Макар убежден: если бы тогда помог журналисту, сегодня он не мог бы помочь белорусскому народу.

Кратко о записях относительно убийства Павла Шеремета: