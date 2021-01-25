Владимир Зеленский и Джо Байден легко найдут общий язык. У обоих лидеров есть много общего, и эта "химия" должна сработать.

И Байден, и Зеленский стали президентами, когда главной задачей было примирить разные части общества и построение мостов. Об этом глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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У них действительно это общее. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально,

– заявил Кулеба.

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