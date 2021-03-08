После инаугурации на посту президента США Джозеф Байден все еще не провел ни одного разговора с Владимиром Зеленским, хотя и заявлял, что Украина для него – один из приоритетов. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель не видит в этом какой-то серьезной проблемы.

В своем интервью Юлия Мендель заверила, что на "определенном уровне" продолжаются постоянные контакты. Поэтому какого-то негатива в этой истории она не видит.

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Я думаю, что очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что у нас с США все налажено. Действительно идет очень большая работа – и между дипломатами, и между различными службами,

– заверила пресс-секретарь Президента Украины.

По ее словам, оба лидера уже обменялись письмами и четкими посланиями, которые показали, что происходит в отношениях. Также она подчеркнула, будто американский президент все еще не сформировал свою администрацию.

"То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться. Я, например, с пресс-службой сконтактировала и сказала: "Мы здесь, если что". Нам сказали, что очень хорошо, что мы сконтактировали, и сказали оставаться на свя связи", – рассказала Юлия Мендель.

Кроме того, она выразила убеждение, что отсутствие разговора является и следствием "похожести" Джо Байдена и Владимира Зеленского, а именно – склонности к результату. Мол, разговор – это хорошо, но должно быть действие.

Чтобы было действие, нужно подготовить платформу. Президент Байден инаугурирован в конце января. Я извиняюсь, прошло полтора месяца. Даже администрация не сформирована. У нас будут очень эффективные и сильные переговоры. Речь не просто о звонке,

– заверила пресс-секретарь главы государства.

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