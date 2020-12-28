Почему Арестович не расскажет, как завел на минное поле снайперов, – Кривонос
Сергей Кривонос заявил, что представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович якобы завел группу снайперов на минное поле. Кроме того, Кривонос назвал Арестовича "манипулятором чистой воды".
Арестович не является военным экспертом. Об этом заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос заявил в интервью "Новое время".
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А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, как и для чего он это сделал,
– заявил Кривонос.
Что еще сказал Кривонос
- Арестовича приглашали на эфиры, потому что приглашали тех, кто не был на войне.
- По словам генерал-майора, "все адекватные профессионалы и патриоты были на войне, а это чудо осталось и начало подавать себя как военного специалиста".
- Те, кто защищали Украину, защищали ее на фронте.
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