В мире уже давно стартовала масштабная кампания прививок против коронавируса. Несмотря на это, ученые разрабатывают еще и другие вакцины. О действенности и побочных эффектах основных препаратов уже начали говорить пациенты. Владимир Зеленский 25 января отпраздновал свой день рождения. Украинцы вспомнили его самые популярные фразы, которые заставили их смеяться.

Источник: 24 канал

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Детали об основных вакцинах мира

Вакцин уже много, однако самым действенным называют продукт сотрудничества фармкомпаний США и Германии Pfizer и BioNTech. Как отметили ученые, ее эффективность – 95%. Однако пациенты начали жаловаться и на побочные эффекты. В частности, называли боль в месте, где делали прививки, а также головокружение, аллергию и повышенную температуру тела. О других препаратах – смотрите в видео.

Что известно о вакцинах от COVID-19, которые предлагают пациентам: видео

Как Зеленский заставил украинцев улыбаться

Владимир Зеленский за 2 года президентства сказал не 1 фразу, которая стала настоящей шуткой для украинцев, а также причиной для сотен мемов. В частности, его цитата "Вийди звідси, розбійнику" стала едва ли не самой популярной. Ее печатали на одежде, посуде и даже писали песни.

Какие еще фразы говорил президент: смотрите видео

В ПАСЕ не поддержали инициативу Украины против России

Украинская делегация в полном составе посетила заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы во Франции. Приехали, чтобы лишить российских представителей права участия в сессиях ПАСЕ. Однако этого сделать не удалось. Резолюция, которая предусматривала подтверждение полномочий России, набрала необходимое количество голосов.

Украина хотела лишить Россию участия в ПАСЕ: смотрите видео 24 канала

Последствия санкций США против Дубинского

Против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского в США ввели санкции из-за его вероятного вмешательства в выборы президента Америки. Некоторые депутаты требуют, чтобы Дубинского на время расследования исключили из фракции, однако тот не соглашается. Зеленский якобы просил его самостоятельно сложить полномочия, но Дубинский заверил, что для этого нет никаких оснований.

Простят ли Дубинский санкции от США: смотрите видео

Детали в законе о референдуме

В Раде нардепы поддержали законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" во втором чтении – высказались "за" 255 нардепов. Однако все соглашаются, что закон нужен. Некоторые эксперты заверили, что благодаря этому документу теперь смогут манипулировать некоторые лица.

Что изменит закон о референдуме: смотрите видео