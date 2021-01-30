Паризька прокуратура почала судове розслідування щодо побиття українського підлітка Юрія Крученика в столиці Франції. Напад на неповнолітнього українця стався 15 січня.

Джерело: BFMTV

Прокуратура Парижа почала наступну стадію розслідування справи 30 січня. 7 затриманих відправили під варту.

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Затриманим готують обвинувачення в спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину, груповому пограбуванні та насильстві.

6 із 7 затриманих – неповнолітні. Усіх відправили під варту.

Ще 2 неповнолітніх помістили під судовий нагляд.

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