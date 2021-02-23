Побег фигуранта дела "Приватбанка": НАБУ обнародовало видео задержания
Правоохранители 22 февраля 2021 года задержали фигуранта дела "Приватбанка", который пытался бежать из Украины. Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео спецоперации в "Борисполе".
Источник:НАБУ
В частности, на кадрах видно как первый заместитель председателя правления банка в 2016 году Владимир Яценко выходит из самолета. После этого детектив НАБУ сообщил ему о подозрении.
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Стоит отметить, что между подписанием генпрокурором Ириной Венедиктовой подозрения и попыткой фигуранта покинуть Украину на чартере прошло всего 1,5 часа.
По мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, информацию о подозрении, вероятно, слили.
Задержание фигуранта дела "Приватбанка": смотрите видео
Что этому предшествовало: коротко
- В 2016 году Украина национализировала "Приватбанк" и сделала его государственным. Тогда НБУ признал учреждение неплатежеспособным. Для того чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.
- Национальное антикоррупционное бюро в декабре 2020 года передало подозрения по делу "Приватбанка" на согласование генпрокурору Ирине Венедиктовой.
- Генпрокурор 22 февраля подписала подозрение одному из фигурантов дела "Приватбанка". Речь идет о Владимире Яценко.
- В тот же день он пытался бежать из Украины, чтобы избежать ответственности.
- Правоохранители смогли посадить самолет в "Борисполе" и сообщили Яценко о подозрении.
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