Правоохранители 22 февраля 2021 года задержали фигуранта дела "Приватбанка", который пытался бежать из Украины. Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео спецоперации в "Борисполе".

В частности, на кадрах видно как первый заместитель председателя правления банка в 2016 году Владимир Яценко выходит из самолета. После этого детектив НАБУ сообщил ему о подозрении.

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Стоит отметить, что между подписанием генпрокурором Ириной Венедиктовой подозрения и попыткой фигуранта покинуть Украину на чартере прошло всего 1,5 часа.

По мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, информацию о подозрении, вероятно, слили.

Обратите внимание! Трем бывшим менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении. Задержанным в аэропорту 22 февраля оказался Владимир Яценко.

Кроме того, по данным 24 канала, подозреваемым является экс-глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет. Третья фигурантка дела – Елена Бычихина.

Задержание фигуранта дела "Приватбанка": смотрите видео

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