Несмотря на всю свою сложность, 2020 год запомнится украинцам еще и глобальными победами и достижениями, которые принес упорный труд многих людей.

Подробности самых ярких побед 2020 года, которые получила Украина, читайте в материале 24 канала.

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На шаг ближе к НАТО

12 июня Украина стала особым партнером НАТО – мы получили статус Партнера с расширенными возможностями.

Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности, – отмечалось тогда в сообщении НАТО.

Программу расширенных возможностей НАТО запустило в 2014 году. Цель программы – усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО. Чем выше эта совместимость, тем эффективнее и проще участие таких государств в миссиях и операциях Североатлантического альянса.

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Решение присоединения Украины к программе НАТО было принято по так называемой процедуре умолчания. До присоединения Украины этот статус имели лишь пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

Среди преимуществ, которые получают особые партнеры – регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмена информацией, тесное сотрудничество во времена кризисов.

В то же время статус партнера с расширенными возможностями несет с собой и обязанности. В частности, согласно сообщению Альянса, там ожидают, что Украина будет продолжать реформировать страну, в том числе "в секторе безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля и демократического надзора, и в борьбе против коррупции".

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Заработал рынок газа для населения

С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

Начиная с 2020 года каждый украинец может свободно менять поставщика. Цены на газ будет формировать рынок, поэтому появляется смысл в поиске поставщика, который предложит лучшую цену на сервис. К тому же, накануне регулятор существенно упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому, что должно упростить жизнь потребителей.

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Кроме того, изменился подход к формированию цены на газ для населения – она ​​стала рыночной.

В Украине в последние годы существовали две цены на газ. Рыночная цена действовала для промышленности, зависела от котировок на европейских хабах и устанавливалась ежемесячно.

Для населения действовал механизм PSO, который несколько раз менялся. Сначала цена фиксировалась на одном уровне на определенный период. Такой механизм был актуальным, когда цены на мировом рынке были высокими. Впоследствии стоимость начали определять по специальной формуле: стоимость газа на европейском хабе + доставка в Украину. Этими расчетами занимался "Нафтогаз", который обнародовал цену 22 числа каждого месяца.

С момента запуска рынка газа для населения, цены на газ как для промышленности, так и для населения будут приравнены к европейским. В зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться.

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Прививка от популизма

В комментарии 24 каналу основатель и СЕО аналитической системы с бизнес аналитики YouControl Сергей Мильман отметил, что главной победой Украины в 2020 году является то, что в обществе начал формироваться иммунитет против популизма.

Америка уже получила антитела против популизма, сделала выводы и вернула в сторону единения и здравого смысла. Украина – тоже на этом пути. И это не может не радовать, – сказал он.

По его словам, чем хуже политики выполняют возложенные на них функции, тем быстрее мобилизуется общество, начинает думать, анализировать, контролировать и влиять. "А "взросление" сознания граждан – это значительная победа любого государства", – подчеркнул Мильман.

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Дали старт земельной реформе

В ночь с 30 на 31 марта на внеочередном заседании Верховная Рада одобрила открытие рынка земли. Открытие рынка земли запланировано на 1 июля 2021 года.

Основные положения принятого решения подразумевают, что:

С 1 июля 2021 до 2024 года право на покупку земли будет только у физических лиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.

В первые 2,5 года будет действовать ограничение на покупку земли – не более 100 га в одни руки. С 2024 года ограничение составит до 10 тыс га в одни руки.

Продажа государственных и коммунальных земель запрещена.

Иностранцы смогут покупать земли в Украине только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме. Кроме того, иностранцам запрещено покупать землю, расположенную ближе 50 км от государственной границы Украины, несмотря на результаты референдума.

Предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку. Арендатор имеет возможность передать преимущественное право на приобретение участка другому лицу, но об этом должен быть письменно уведомлен владелец.

Цена продажи участков сельхозназначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки – такая норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Вместе с тем, как отметил президент Киевской школы экономики и внештатный советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов, реформа не ограничивается уже принятыми законопроектами. Нужно еще принять несколько законопроектов, которые приведут в порядок управление землей и доступ к финансированию малым и средним фермерам. Причем делать это нужно как можно быстрее, иначе реформа рухнет.

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В частности, по его словам, в кратчайшие сроки нужно принять еще "дерегуляционный и децентрализационный", "аукционный", "гарантийный" и "приватизационный" законопроекты.

"Принятые законы требуют разработки, согласования и имплементации около пятидесяти подзаконных актов (как порядки ведения и функционирования), и все это нужно успеть сделать за совсем небольшой промежуток времени, который остается до открытия оборота земель сельхозназначения", – написал Милованов в одном из своих блогов.

Маркив свободен

Апелляционный суд присяжных в Милане 3 ноября 2020 года вынес оправдательный вердикт 31-летнему нацгвардейцу Виталию Маркиву за отсутствием состава преступления. Три года и четыре месяца украинский солдат провел за решеткой.

В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и переводчика россиянина Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

В ноябре Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркива, заявив об абсолютной непричастности бойца к трагическому инциденту на войне и полном отсутствии доказательств его вины.

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В частности, как заявляли в МВД Украины, представители итальянских правоохранительных органов ни разу не приезжали в Украину и не были на месте гибели итальянского гражданина, а итальянский переводчик, который переводил свидетельство Маркива во время следствия, допустил ряд серьезных ошибок.

"Таким образом, следствие не было проведено в полном объеме и Виталий Маркив был лишен безусловного права на объективное расследование и право на защиту. Поэтому я призываю уважаемый итальянский суд принять во внимание доказательства, собранные украинским следствием, и учесть их при вынесении справедливого решения", – отмечал глава МВД Арсен Аваков.

Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидался весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

4 ноября 2020 года, выиграв апелляцию, Маркив вернулся в Украину.

В своей первой речи освобожденный нацгвардеец сказал:

Это чрезвычайное происшествие. Мы показали, что правда есть. Моим осуждением было показано, что кремлевской пропаганде нет предела, но справедливость существует. Эта победа в суде – это память о всех погибших защитниках Украины.

Начало расследования военных преступлений РФ в Украине

В декабря 2020 года Международный уголовный суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по иску Украины по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму.

В 2015 году Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования,

– написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Офисе генерального прокурора заявили, что начало расследования Международного уголовного суда в Гааге о преступлениях России в Украине может начаться через год. Такая задержка связана с тем, что суд также вынужден переформатировать свою работу в связи с пандемией COVID-19, которая влияет на сроки рассмотрения отдельных вопросов.

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Как отметил глава МИД Украины, международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. "Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", – добавил он.

Новые достижения в международной торговле

В международной торговле Украины также состоялось несколько положительных сдвигов.

Во-первых, заработала диагональная кумуляция с ЕС, ЕАСТ и Грузией.

Как пояснила 24 каналу адвокат, юрист практики международной торговли в First Chair Legal Ирина Павленко, это правило преференциального происхождения товаров согласно Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Кумуляции работает просто. Например, норвежская скумбрия импортируется в Украину под 0% пошлины, перерабатывается и импортируется в ЕС уже как украинская. При этом переработка заключается только в операциях, больших, чем минимальные (упаковка), а не в выполнении правил достаточной переработки. Иностранному бизнесу это дает уменьшение затрат на производство и уплату ввозной пошлины, ведь норвежская скумбрия в ЕС импортируется под 20%, а украинская – 0%,

– сказала она.

Во-вторых, как напомнила Павленко, в 2020 году состоялась ратификация Соглашения о свободной торговле с Израилем. Это означает, что с 2021 до 2028 года поэтапно будут снижаться ввозные пошлины на 80% промышленных товаров и 30% сельскохозяйственных товаров. Уже с 2021 году украинские производители будут импортировать в Израиль древесину, черные металлы, бумажные изделия и растительные масла под 0%.

В-третьих, состоялась ратификация Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерство с Великобританией. "Ожидаем, что с Нового года украино-британские торговые отношения перейдут из транзитного периода в зону свободной торговли", – сказала юрист.

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По ее словам, соглашение гарантирует преференциальный доступ 98% украинских товаров на рынок Великобритании. Размеры и графики снижения ввозной пошлины остаются такими, как в договоренностях с ЕС. В то же время, соглашение предусматривает несколько отличные правила достаточной переработки товаров, на что стоит обратить внимание украино-британским бизнес-партнерам.